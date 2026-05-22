Hélène Hendriks ziet kritiek op Vandaag Inside: 'Kijker heeft meestal gelijk'

Hélène Hendriks kijkt ernaar uit om op Curaçao het stokje over te nemen van het programma Vandaag Inside. De sportpresentatrice is binnenkort met haar programma De Oranjezomer te zien op het eiland.

"Ik heb er hartstikke veel zin in", laat Hendriks weten in gesprek met verslaggever Maxim Textor van FCUpdate. "Die mannen van Vandaag Inside zijn er natuurlijk al. Als ik kom, hebben zij er twee weken op zitten en dan mag ik het stokje overnemen."

Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp kennen geen kritiekloze start op Curaçao. Kijkers van het programma hebben zich in de eerste week behoorlijk kritisch getoond over de manier waarop de uitzendingen worden ingevuld.

"Ja, dat krijg ik mee", reageert Hendriks op de kritiek op haar collega's. "Ik ben natuurlijk niet blind of doof voor kritiek. Dat krijg je bij alles wat je doet. Ik zeg altijd maar zo: kritiek moet je omarmen. Daar moet je meestal iets mee doen, of niet als je het er niet mee eens bent. Maar de kijker heeft meestal gelijk, hè? Dus ik zou er altijd iets mee doen", is haar advies aan de makers van het programma.