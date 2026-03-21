Ruben den Uil heeft na het 1-1 gelijkspel tegen Heracles Almelo zijn ongenoegen geuit over een opmerkelijke tactiek van de thuisploeg. Volgens de oefenmeester van Excelsior maakte Heracles gebruik van een 'ballentruc' om het spelverloop te beïnvloeden. Terwijl Heracles-doelman Remko Pasveer telkens razendsnel over een bal beschikte, werden de ballen voor Excelsior-keeper Stijn van Gassel vaak relatief ver neergelegd.

Het incident zorgde voor de nodige verbazing bij de technische staf van de Rotterdammers. Sinds dit seizoen gelden er strikte KNVB-regels waarbij ballenjongens de bal niet meer direct aan spelers mogen geven, maar deze op pionnen langs de zijlijn moeten plaatsen. In Almelo leek deze regel echter op een creatieve manier te worden toegepast, waarbij de ballen voor de uitploeg niet altijd direct beschikbaar waren. Den Uil merkte op dat zijn eigen stafleden zelfs moesten bijspringen om Van Gassel van een bal te voorzien.

Den Uil hekelt werkwijze in Almelo

Bij ESPN liet Den Uil na afloop van het duel duidelijk blijken wat hij van de situatie vond. “Ik weet niet wat de regelgeving hierover zegt. Vanuit Heracles is het heel slim. Pasveer kon het spel steeds heel snel hervatten en bij ons kon je het spel niet hervatten, omdat er helemaal geen bal ligt, of in ieder geval niet snel hervatten”, aldus de trainer.

"Ik heb zelf geen tijd gehad om er druk mee te zijn, maar kan me wel voorstellen dat andere mensen dat hebben gedaan. Laat ik er maar niks over zeggen, maar ik denk dat jouw opmerking ('waar zijn we nu eigenlijk mee bezig') het meest passend is voor de situatie", zegt de oefenmeester.

Den Uil heeft deze tactiek nog niet eerder gezien op het hoogste niveau. “Geef het een naam, maar ik heb het nog nooit ergens gezien in de Eredivisie. Ik denk ook niet dat het nodig is om op die manier het verschil te maken.”

Heracles blijft in diepe degradatiezorgen

Door de puntendeling schieten beide ploegen in de strijd tegen degradatie niet heel veel op, al is de situatie voor Heracles Almelo nijpender. De ploeg uit Almelo bezet de achttiende en laatste plaats in de Eredivisie. Excelsior staat momenteel op de vijftiende plek met 27 punten, waarmee het voorlopig boven de directe degradatiestreep blijft. Voor Heracles-trainer Ernest Faber blijft de druk onverminderd groot in de jacht op handhaving.