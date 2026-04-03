speelde bij zowel Heracles Almelo als AZ jarenlang samen met . De aanvallende middenvelder, die sinds de zomer van 2024 zonder club zit, haalt in een interview met ESPN herinneringen op aan zijn samenwerking met Weghorst.

Weghorst speelde bij Heracles Almelo voor het eerst in de Eredivisie. “Hij kon wel scoren, maar wij zijn voetballers en houden van trucjes en dat kon Weghorst echt niet”, weet Bel Hassani nog. “Je moest hem een lange bal of een voorzet geven, dat kon hij wel heel erg goed. Hij heeft gewoon bij Manchester United gespeeld, hè! Of ik dat had verwacht op basis van zijn techniek? Nee, echt niet.”

Na twee jaar bij Heracles werd Weghorst opgepikt door AZ, waar hij bleef werken aan zijn ontwikkeling. “Ik ging naar huis en dan zag ik hem in de gym. Dan zei ik: ‘Wat ben je allemaal aan het doen, joh? Ga lekker naar huis.’ Hij wilde dat niet. Hij was constant bezig om beter te worden. Op een gegeven moment dacht ik echt dat hij ziek was. Gewoon echt niet normaal. Maar goed, kijk waar hij uiteindelijk is gekomen. Dat is toch mooi.”

In het programma De Voetbalkantine wordt ook oud-spits Johan Voskamp gevraagd naar Weghorst. Hij merkt op dat Weghorst in Nederland ‘bij heel veel mensen niet geliefd’ is. “Maar hij is juist iemand waar ik tegenop kijk. Hij heeft een winnaarsmentaliteit en overtuiging in zichzelf en dat vind ik wel echt heel bijzonder.”

Wel ziet Voskamp dat Weghorst de aandacht vaak naar zich toetrekt. “Het is soms de Wout Weghorst-show. Dat is ook zo bij Wouter Goes. Misschien zit het in de naam. Het gaat niet alleen om jou, dus als je een wedstrijd hebt verloren, hoef je niet helemaal met je armen te zwaaien en te liggen huilen op de grond. Dan gaan de camera’s erop en sta je de volgende dag weer in de krant.”