De invalbeurt van Wout Weghorst bij Nederland-Noorwegen kwam mogelijk tot stand door een appje van Joop Gall. Dat onthult Steven Kooijman in Kick-off. De voormalig trainer van de Ajax-spits deed een opvallend verzoek richting Erwin Koeman, mét succes.
Weghorst bereikte vorige week vrijdag een mijlpaal toen hij zijn vijftigste interland namens het Nederlands elftal speelde. Speciaal voor het duel met Noorwegen had de boomlange aanvaller een hele delegatie aan belangrijke personen uit zijn carrière uitgenodigd. Zij namen plaats in een afgehuurde skybox in de Johan Cruijff Arena en werden na afloop toegesproken door Weghorst.
“Daar heb ik een mooie anekdote over”, begint Kooijman zijn verhaal. “Ik zat toevallig deze week in het hoge noorden bij Joop Gall, een vriend van Erwin Koeman. Joop was de trainer van Weghorst bij FC Emmen”, vervolgt de journalist. Gall weerhield Weghorst van een terugkeer naar de amateurs en werd daar vrijdag voor bedankt door de spits.
“Ze zaten daar met alle oud-trainers van Weghorst, dus ook die van Hoffenheim en noem ze maar op. Maar toen werd Brian Brobbey ingebracht. Toen dachten ze: dit gaat ons niet gebeuren. Wat heeft Gall gedaan? Die heeft zijn telefoon gepakt en een appje gestuurd naar Erwin Koeman. Of het heeft geholpen weet ik niet, maar vlak voor tijd kwam Weghorst er tóch in. Tot opluchting van de hele skybox”, aldus Kooijman.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Het lijkt mij dat als Weghorst zoveel mensen heeft uitgenodigd voor zijn vijftigste interland, Koeman en Koeman dat al wel wisten. Ze zullen hem sowieso hebben ingebracht. Het feit dat het pas zo laat in de wedstrijd was zegt dat ze hem niet zien als een belangrijke speler maar dat ze hem wel te vriend willen houden / erbij willen houden
