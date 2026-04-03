De invalbeurt van bij Nederland-Noorwegen kwam mogelijk tot stand door een appje van Joop Gall. Dat onthult Steven Kooijman in Kick-off. De voormalig trainer van de Ajax-spits deed een opvallend verzoek richting Erwin Koeman, mét succes.

Weghorst bereikte vorige week vrijdag een mijlpaal toen hij zijn vijftigste interland namens het Nederlands elftal speelde. Speciaal voor het duel met Noorwegen had de boomlange aanvaller een hele delegatie aan belangrijke personen uit zijn carrière uitgenodigd. Zij namen plaats in een afgehuurde skybox in de Johan Cruijff Arena en werden na afloop toegesproken door Weghorst.

“Daar heb ik een mooie anekdote over”, begint Kooijman zijn verhaal. “Ik zat toevallig deze week in het hoge noorden bij Joop Gall, een vriend van Erwin Koeman. Joop was de trainer van Weghorst bij FC Emmen”, vervolgt de journalist. Gall weerhield Weghorst van een terugkeer naar de amateurs en werd daar vrijdag voor bedankt door de spits.

“Ze zaten daar met alle oud-trainers van Weghorst, dus ook die van Hoffenheim en noem ze maar op. Maar toen werd Brian Brobbey ingebracht. Toen dachten ze: dit gaat ons niet gebeuren. Wat heeft Gall gedaan? Die heeft zijn telefoon gepakt en een appje gestuurd naar Erwin Koeman. Of het heeft geholpen weet ik niet, maar vlak voor tijd kwam Weghorst er tóch in. Tot opluchting van de hele skybox”, aldus Kooijman.