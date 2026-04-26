Heracles Almelo is zondag officieel gedegradeerd uit de Eredivisie. De hekkensluiter verloor op eigen veld met 0-2 van FC Volendam en kan zich daardoor niet meer handhaven. De wedstrijd in Almelo werd in de 82e minuut gestaakt na ongeregeldheden op de tribunes. Bij een 0-2 tussenstand, door doelpunten van Anthony Descotte en Robert Mühren, werd vuurwerk op het veld gegooid, waarna de spelers direct naar binnen werden gestuurd.

Wat leek uit te monden in een stille aftocht voor Heracles, veranderde in een grimmig tafereel. Vanuit de fanatieke aanhang werd vuurwerk richting het veld gegooid, vermoedelijk met de intentie om de wedstrijd stil te leggen. Daarbij kwam ook vuurwerk terecht in een ander vak met Heracles-supporters, die daarop gedwongen werden hun plek te verlaten.

De situatie zorgde voor woede bij een deel van het publiek. Bekogelde fans riepen ‘schaam je kapot’ richting de supporters die verantwoordelijk waren voor het incident. De onderlinge spanningen op de tribune maakten de situatie extra pijnlijk voor de club uit Almelo.

Ook bij ESPN werd met verbazing gereageerd op de gebeurtenissen. Analist Danny Koevermans sprak van een diep trieste situatie. “Ik had het idee dat er wel berusting was, dat het geaccepteerd was. Maar de fanatieke aanhang vond het nodig om vuurwerk af te steken en de boel te staken. Ik zag zelfs dat ze de eigen aanhang bekogelden, diep en diep triest.”

Commentator Pascal Kamperman sloot zich daarbij aan. “Het is al bizar dat je een wedstrijd laat staken, maar als je dan ook nog je eigen supporters aanvalt, gaat dat echt alles te boven. Dan zijn we in een hele rare tijd terechtgekomen.”

De situatie in Almelo onderstreepte de frustratie en onrust rondom Heracles.