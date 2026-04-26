Heracles Almelo is zondag officieel gedegradeerd uit de Eredivisie. De hekkensluiter verloor op eigen veld met 0-2 van FC Volendam en kan zich daardoor niet meer handhaven. De wedstrijd in Almelo werd in de 82e minuut gestaakt na ongeregeldheden op de tribunes. Bij een 0-2 tussenstand, door doelpunten van Anthony Descotte en Robert Mühren, werd vuurwerk op het veld gegooid, waarna de spelers direct naar binnen werden gestuurd.
Wat leek uit te monden in een stille aftocht voor Heracles, veranderde in een grimmig tafereel. Vanuit de fanatieke aanhang werd vuurwerk richting het veld gegooid, vermoedelijk met de intentie om de wedstrijd stil te leggen. Daarbij kwam ook vuurwerk terecht in een ander vak met Heracles-supporters, die daarop gedwongen werden hun plek te verlaten.
De situatie zorgde voor woede bij een deel van het publiek. Bekogelde fans riepen ‘schaam je kapot’ richting de supporters die verantwoordelijk waren voor het incident. De onderlinge spanningen op de tribune maakten de situatie extra pijnlijk voor de club uit Almelo.
Ook bij ESPN werd met verbazing gereageerd op de gebeurtenissen. Analist Danny Koevermans sprak van een diep trieste situatie. “Ik had het idee dat er wel berusting was, dat het geaccepteerd was. Maar de fanatieke aanhang vond het nodig om vuurwerk af te steken en de boel te staken. Ik zag zelfs dat ze de eigen aanhang bekogelden, diep en diep triest.”
Commentator Pascal Kamperman sloot zich daarbij aan. “Het is al bizar dat je een wedstrijd laat staken, maar als je dan ook nog je eigen supporters aanvalt, gaat dat echt alles te boven. Dan zijn we in een hele rare tijd terechtgekomen.”
De situatie in Almelo onderstreepte de frustratie en onrust rondom Heracles.
Ze hadden nooit Faber aan mogen stellen die is totaal ongeschikt voor trainerschap hij heeft het team nog geen 5% beter genaakt of laten spelen hij kan zicht zelf moeilijk ontslaan daar ook de bezem er door heen halen dat de leiding van heracles dat zelf niet heb gezien ongelooflijk
Het is een prestatie op zich om zo'n waardeloos elftal samen te stellen. Niets, maar dan ook werkelijk helemaal niets zit er in deze ploeg. Aanvallend onmachtig, een middenveld dat er nooit in slaagt om enige lijn in het spel te krijgen en een achterhoede die zo lek is als een mandje. Dit seizoen is er een parodie op voetbal opgevoerd in het Asito Stadion! Voor mij is direct promoveren geen must. Zorg eerst eens voor capabele mensen binnen alle geledingen van de club en dan beetje bij beetje de hele handel vanaf de grond weer opbouwen. Wanneer je dat overlaat aan de huidige beleidsbepalende kwibussen dan voorzie ik een marginale rol voor lange tijd voor Heracles weggelegd in de Keuken Kampioen Divisie.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Ze hadden nooit Faber aan mogen stellen die is totaal ongeschikt voor trainerschap hij heeft het team nog geen 5% beter genaakt of laten spelen hij kan zicht zelf moeilijk ontslaan daar ook de bezem er door heen halen dat de leiding van heracles dat zelf niet heb gezien ongelooflijk
Het is een prestatie op zich om zo'n waardeloos elftal samen te stellen. Niets, maar dan ook werkelijk helemaal niets zit er in deze ploeg. Aanvallend onmachtig, een middenveld dat er nooit in slaagt om enige lijn in het spel te krijgen en een achterhoede die zo lek is als een mandje. Dit seizoen is er een parodie op voetbal opgevoerd in het Asito Stadion! Voor mij is direct promoveren geen must. Zorg eerst eens voor capabele mensen binnen alle geledingen van de club en dan beetje bij beetje de hele handel vanaf de grond weer opbouwen. Wanneer je dat overlaat aan de huidige beleidsbepalende kwibussen dan voorzie ik een marginale rol voor lange tijd voor Heracles weggelegd in de Keuken Kampioen Divisie.