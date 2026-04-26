Heracles degradeert uit Eredivisie, fans misdragen zich tegen eigen spelers

26 april 2026, 16:25   Bijgewerkt: 16:46
Foto: © Imago
Photo of Maxim Textor
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

Heracles Almelo is zondag officieel gedegradeerd uit de Eredivisie. De hekkensluiter verloor op eigen veld met 0-2 van FC Volendam en kan zich daardoor niet meer handhaven. De wedstrijd in Almelo werd in de 82e minuut gestaakt na ongeregeldheden op de tribunes. Bij een 0-2 tussenstand, door doelpunten van Anthony Descotte en Robert Mühren, werd vuurwerk op het veld gegooid, waarna de spelers direct naar binnen werden gestuurd.

Wat leek uit te monden in een stille aftocht voor Heracles, veranderde in een grimmig tafereel. Vanuit de fanatieke aanhang werd vuurwerk richting het veld gegooid, vermoedelijk met de intentie om de wedstrijd stil te leggen. Daarbij kwam ook vuurwerk terecht in een ander vak met Heracles-supporters, die daarop gedwongen werden hun plek te verlaten.

De situatie zorgde voor woede bij een deel van het publiek. Bekogelde fans riepen ‘schaam je kapot’ richting de supporters die verantwoordelijk waren voor het incident. De onderlinge spanningen op de tribune maakten de situatie extra pijnlijk voor de club uit Almelo.

Ook bij ESPN werd met verbazing gereageerd op de gebeurtenissen. Analist Danny Koevermans sprak van een diep trieste situatie. “Ik had het idee dat er wel berusting was, dat het geaccepteerd was. Maar de fanatieke aanhang vond het nodig om vuurwerk af te steken en de boel te staken. Ik zag zelfs dat ze de eigen aanhang bekogelden, diep en diep triest.”

Commentator Pascal Kamperman sloot zich daarbij aan. “Het is al bizar dat je een wedstrijd laat staken, maar als je dan ook nog je eigen supporters aanvalt, gaat dat echt alles te boven. Dan zijn we in een hele rare tijd terechtgekomen.”

De situatie in Almelo onderstreepte de frustratie en onrust rondom Heracles.

dilima1966
3.483 Reacties
1.049 Dagen lid
17.004 Likes
dilima1966
Ze hadden nooit Faber aan mogen stellen die is totaal ongeschikt voor trainerschap hij heeft het team nog geen 5% beter genaakt of laten spelen hij kan zicht zelf moeilijk ontslaan daar ook de bezem er door heen halen dat de leiding van heracles dat zelf niet heb gezien ongelooflijk

jerommeke1973
356 Reacties
1.307 Dagen lid
992 Likes
jerommeke1973
@dilima1966 ze hadden ook nooit Hornkamp moeten verkopen. Ik ben er zelf wel blij mee als AZ supporter, maar hij scoorde aardig wat voor Heracles. Bij AZ zit hij meer op de bank, nu geblesseerd.

Erik45
117 Reacties
1.308 Dagen lid
1.476 Likes
Erik45
Het is een prestatie op zich om zo'n waardeloos elftal samen te stellen. Niets, maar dan ook werkelijk helemaal niets zit er in deze ploeg. Aanvallend onmachtig, een middenveld dat er nooit in slaagt om enige lijn in het spel te krijgen en een achterhoede die zo lek is als een mandje. Dit seizoen is er een parodie op voetbal opgevoerd in het Asito Stadion! Voor mij is direct promoveren geen must. Zorg eerst eens voor capabele mensen binnen alle geledingen van de club en dan beetje bij beetje de hele handel vanaf de grond weer opbouwen. Wanneer je dat overlaat aan de huidige beleidsbepalende kwibussen dan voorzie ik een marginale rol voor lange tijd voor Heracles weggelegd in de Keuken Kampioen Divisie.

Heracles - Volendam

Heracles Almelo
0 - 2
FC Volendam
Vandaag gespeeld om 14:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
14
Excelsior
31
-15
31
15
Telstar
31
-10
30
16
Volendam
30
-19
28
17
NAC
31
-23
25
18
Heracles
30
-43
19

