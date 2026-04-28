De KNVB zal er niet blij mee zijn als Robert Eenhoorn aan de slag gaat als algemeen directeur van Feyenoord, zo stelt Valentijn Driessen in zijn column in De Telegraaf. De bestuurder kreeg het drie jaar geleden aan de stok met de KNVB, toen hij vond dat AZ werd achtergesteld op Feyenoord, Ajax en PSV.

Feyenoord maakte vorige week bekend dat Dennis te Kloese na dit seizoen stopt als algemeen- en technisch directeur. De naam die de afgelopen dagen veelvuldig valt als zijn mogelijke opvolger, is die van Eenhoorn. Hoewel zijn komst door tegenstand van commissaris Toon van Bodegom geen uitgemaakte zaak is, is er volgens Driessen nog een partij die niet blij zou zijn met de aanstelling van Eenhoorn in De Kuip: de KNVB.

In maart 2023 schreef Eenhoorn namens AZ een brief naar de bond, waarin hij schreef het gevoel te hebben dat de traditionele top drie een voorkeurspositie had bij de KNVB. Ook vonden de Alkmaarders dat de communicatie vanuit de bond onvoldoende was. Eenhoorn beschuldigde de top van de KNVB onder meer van ‘achterkamertjespolitiek en een gebrek aan transparantie rondom de competitieopzet en financiële verdeling’, haalt Driessen aan. Eenhoorn eiste ook een onafhankelijk onderzoek naar de bond.

“De KNVB durfde zich hieraan niet te onderwerpen”, gaat Driessen verder. “Een vervolgens door de profclubs samengestelde stuurgroep oordeelde ruim een jaar geleden vernietigend over het bestuursmodel en het amateuristisch functioneren van de profsectie bij de KNVB.” Dit leidde echter niet tot veranderingen in de bond. Mocht Eenhoorn worden aangesteld als directeur van Feyenoord, verwacht Driessen dat hij het de KNVB opnieuw lastig zal gaan maken. De verslaggever stelt daarnaast dat Eenhoorn directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen ‘totaal niet serieus neemt’. “Zo zou de aanstelling en terugkeer van Eenhoorn als algemeen directeur niet alleen goed nieuws zijn voor Feyenoord, maar ook voor het opschudden van het Nederlandse profvoetbal in bredere zin.”