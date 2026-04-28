KNVB fel tegenstander van aanstelling Eenhoorn bij Feyenoord

28 april 2026, 08:02
Robert Eenhoorn met De Kuip
Foto: © Imago/Realtimes
2 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

De KNVB zal er niet blij mee zijn als Robert Eenhoorn aan de slag gaat als algemeen directeur van Feyenoord, zo stelt Valentijn Driessen in zijn column in De Telegraaf. De bestuurder kreeg het drie jaar geleden aan de stok met de KNVB, toen hij vond dat AZ werd achtergesteld op Feyenoord, Ajax en PSV.

Feyenoord maakte vorige week bekend dat Dennis te Kloese na dit seizoen stopt als algemeen- en technisch directeur. De naam die de afgelopen dagen veelvuldig valt als zijn mogelijke opvolger, is die van Eenhoorn. Hoewel zijn komst door tegenstand van commissaris Toon van Bodegom geen uitgemaakte zaak is, is er volgens Driessen nog een partij die niet blij zou zijn met de aanstelling van Eenhoorn in De Kuip: de KNVB.

In maart 2023 schreef Eenhoorn namens AZ een brief naar de bond, waarin hij schreef het gevoel te hebben dat de traditionele top drie een voorkeurspositie had bij de KNVB. Ook vonden de Alkmaarders dat de communicatie vanuit de bond onvoldoende was. Eenhoorn beschuldigde de top van de KNVB onder meer van ‘achterkamertjespolitiek en een gebrek aan transparantie rondom de competitieopzet en financiële verdeling’, haalt Driessen aan. Eenhoorn eiste ook een onafhankelijk onderzoek naar de bond.

“De KNVB durfde zich hieraan niet te onderwerpen”, gaat Driessen verder. “Een vervolgens door de profclubs samengestelde stuurgroep oordeelde ruim een jaar geleden vernietigend over het bestuursmodel en het amateuristisch functioneren van de profsectie bij de KNVB.” Dit leidde echter niet tot veranderingen in de bond. Mocht Eenhoorn worden aangesteld als directeur van Feyenoord, verwacht Driessen dat hij het de KNVB opnieuw lastig zal gaan maken. De verslaggever stelt daarnaast dat Eenhoorn directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen ‘totaal niet serieus neemt’. “Zo zou de aanstelling en terugkeer van Eenhoorn als algemeen directeur niet alleen goed nieuws zijn voor Feyenoord, maar ook voor het opschudden van het Nederlandse profvoetbal in bredere zin.”

dilima1966
3.488 Reacties
1.051 Dagen lid
17.015 Likes
dilima1966
De knvb maakt zicht druk om dingen wat niet reëelvant is laten ze daar in zeist zich maar bezig houden met de supporters die iedere keer bij de wedstrijden zicht misdragen en harder straffen op leggen

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
31
49
77
2
Feyenoord
31
23
58
3
NEC
31
24
55
4
Ajax
31
22
54
5
Twente
31
19
54

