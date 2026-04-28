Hugo Borst ziet in Robert Eenhoorn de gedroomde nieuwe algemeen directeur van Feyenoord. Het is volgens de columnist van het Algemeen Dagblad wel noodzakelijk dat Eenhoorn nietsontziend te werk gaat, als hij wordt aangesteld in De Kuip.

“Nu algemeen directeur Dennis te Kloese zijn vertrek heeft aangekondigd is er maar één gedroomde opvolger”, stelt Borst. Hij wijst erop dat Eenhoorn zelf ‘topsporter’ en ‘topcoach’ is geweest en ‘bestuurlijk een kei’ is, gezien zijn verleden bij AZ. “Hij wil, kán ook en schijnt niet eens onmogelijke eisen te hebben om de job te aanvaarden.”

Borst deelt alvast een gratis advies uit aan Eenhoorn. “Hij moet met een denkbeeldig kapmes aan de klus moet beginnen. Alles en iedereen die wat in de melk te brokkelen wil hebben, moet pas op de plaats maken in de Kuip. Wegwezen.”

“Om te beginnen de voorzitter van de Raad van Commissarissen Toon van Bodegom”, vervolgt Borst. “Die durft te opteren voor een derde termijn van vier jaar. Hij hoort de directie te controleren, maar maakt al jaren zelf beleid.”

'Van Bodegom geen voorstander van Eenhoorn'

Eenhoorn was tussen 2014 en 2024 werkzaam als algemeen directeur van AZ. Omdat hij de juiste ervaring heeft, beschikbaar is en afkomstig is uit Rotterdam, lijkt hij een logische kandidaat. Toch schreef het Algemeen Dagblad donderdag dat Eenhoorn niet meer in beeld zou zijn. De verhoudingen binnen de club zouden daarbij een rol spelen.

Van Bodegom zou geen voorstander zijn van zijn komst, terwijl ook Eenhoorn zelf weinig enthousiasme zou voelen richting de huidige machtsverhoudingen binnen de rvc. Volgens De Telegraaf is Eenhoorn echter nog wel degelijk in beeld, maar ook wordt de naam genoemd van Robert van Overdijk, algemeen directeur van Circuit Zandvoort.

De twijfel rond Eenhoorn is mogelijk terug te voeren op de aanstelling van Arne Slot in december 2020. Er was toen sprake van voelbare spanningen, toen Slot de overstap maakte van Alkmaar naar Rotterdam.