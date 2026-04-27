Binnen de raad van commissarissen van Feyenoord is niet iedereen overtuigd van Robert Eenhoorn als nieuwe directeur. Dat zou te maken kunnen hebben met oud zeer, stelt journalist Dennis van Eersel bij Studio Voetbal.

Eenhoorn was tussen 2014 en 2024 werkzaam als algemeen directeur van AZ. Omdat hij de juiste ervaring heeft, beschikbaar is en afkomstig is uit Rotterdam, lijkt hij een logische kandidaat. Toch schreef het Algemeen Dagblad donderdag dat Eenhoorn niet meer in beeld zou zijn. De verhoudingen binnen de club zouden daarbij een rol spelen.

Voorzitter van de Raad van Commissarissen Toon van Bodegom zou geen voorstander zijn van zijn komst, terwijl ook Eenhoorn zelf weinig enthousiasme zou voelen richting de huidige machtsverhoudingen binnen de rvc. Volgens De Telegraaf is Eenhoorn echter nog wel degelijk in beeld, maar ook wordt de naam genoemd van Robert van Overdijk, algemeen directeur van Circuit Zandvoort.

“Als er bij Feyenoord een bestuursfunctie vacant is, valt de naam van Robert Eenhoorn al snel”, merkt Rijnmond-journalist Van Eersel op. “Eenhoorn is zelf al heel duidelijk geweest over hoe hij naar de organisatiestructuur van Feyenoord kijkt. Die is behoorlijk complex, met veel partijen die iets te zeggen hebben. Dat maakt het lastig om beleid te maken. En dat is nog altijd hetzelfde als een paar jaar geleden. Dat vormt dus een hindernis.”

“Daarnaast is Eenhoorn iemand die duidelijk mandaat wil hebben, iemand die echt beslissingsbevoegdheid verlangt. Bij Feyenoord is er echter een sterke raad van commissarissen die zelf ook een stem heeft. Dan is de vraag of dat wel een match is”, geeft de clubwatcher aan.

Waarom twijfelt Feyenoord-rvc over Robert Eenhoorn?

Er lijkt geen unanimiteit te zijn in de raad van commissarissen, weet ook Van Eersel. “Die twijfel bij sommige rvc-leden lijkt deels terug te voeren op de situatie rondom Arne Slot. Feyenoord wilde Slot destijds overnemen van AZ, waarna hij feitelijk op staande voet werd ontslagen in Alkmaar, in een periode dat Eenhoorn daar nog directeur was.”

“Niet lang daarna speelde Feyenoord een uitwedstrijd tegen AZ. Je kunt het misschien geen openlijk conflict noemen, maar de onderlinge spanning was toen wel heel duidelijk voelbaar. Dat zijn partijen die nu opnieuw met elkaar om tafel zouden moeten, en mogelijk nog zaken uit het verleden moeten oplossen”, verwacht hij.

Presentator Sjoerd van Ramshorst laat weten dat de redactie van Studio Voetbal ook contact heeft gezocht met Van Overdijk om te peilen of hij inderdaad in beeld is. “Hij heeft zelf aangegeven dat hij geen contact heeft gehad en dat er geen enkel gesprek met Feyenoord heeft plaatsgevonden. Ook wil hij niet ingaan op de geruchten, maar is hij wel gevleid dat zijn naam is genoemd.”