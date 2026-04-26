deed een ‘nogal bizarre uitspraak’ na de wedstrijd tussen Feyenoord en FC Groningen (3-1), zo zag Leonne Stentler. De middenvelder van Feyenoord zei te moeten wennen aan de strakke passes die hij ontvangt vanuit de verdediging, nu Gernot Trauner is teruggekeerd van lang blessureleed.

Valente stond de NOS zaterdagavond te woord na de overwinning met Feyenoord op zijn oude club Groningen. “Het voelt goed. Ik denk dat dit ook een heel belangrijk moment in het seizoen is dat we hem pakken”, zei hij, doelend op de strijd om de tweede plaats in de slotweken van de Eredivisie.

Vervolgens werd Valente gevraagd naar de rentree van Trauner. "Het is heel knap. Hij is natuurlijk superlang eruit geweest. Maar ook op training zie je dat hij meteen weer op zijn niveau zit.”

“Ik schrok vandaag een paar keer. Hij speelde me steeds in. Dat is heel fijn, al moet ik daar even aan wennen”, vervolgde de spelmaker. “Hij speelt eigenlijk elke bal gewoon dwars door het midden. Dan is het aan ons om daar een vervolg aan te geven."

NOS Studio Sport verbaasd door Valente

Een dag later worden de uitspraken van Valente getoond in het programma Studio Sport Voetbal. Presentator Gert van ’t Hof lacht: "Ik dacht even dat hij het met een knipoog zei, maar hij meende het echt: dat hij verrast was door zo’n strakke bal in de voeten. Eigenlijk een bizarre uitspraak."

Stentler is het daarmee eens: "Nogal een bizarre uitspraak. Het zegt ook iets over Ahmedhodzic. Het is knap dat Trauner meteen weer zo stabiel is. Hij heeft zoveel rust aan de bal, zijn inzicht is geweldig. Het lijken simpele ballen, maar ze zijn zó belangrijk tussen de linies. Met één bal kun hij het spel versnellen. Het is heerlijk dat hij er zo snel weer staat. Dat is ongelooflijk belangrijk voor Van Persie."