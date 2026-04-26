Leonne Stentler ziet 'bizarre uitspraak' van Luciano Valente

26 april 2026, 19:57
Luciano Valente
Foto: © Imago
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Luciano Valente deed een ‘nogal bizarre uitspraak’ na de wedstrijd tussen Feyenoord en FC Groningen (3-1), zo zag Leonne Stentler. De middenvelder van Feyenoord zei te moeten wennen aan de strakke passes die hij ontvangt vanuit de verdediging, nu Gernot Trauner is teruggekeerd van lang blessureleed.

Valente stond de NOS zaterdagavond te woord na de overwinning met Feyenoord op zijn oude club Groningen. “Het voelt goed. Ik denk dat dit ook een heel belangrijk moment in het seizoen is dat we hem pakken”, zei hij, doelend op de strijd om de tweede plaats in de slotweken van de Eredivisie.

Vervolgens werd Valente gevraagd naar de rentree van Trauner. "Het is heel knap. Hij is natuurlijk superlang eruit geweest. Maar ook op training zie je dat hij meteen weer op zijn niveau zit.”

“Ik schrok vandaag een paar keer. Hij speelde me steeds in. Dat is heel fijn, al moet ik daar even aan wennen”, vervolgde de spelmaker. “Hij speelt eigenlijk elke bal gewoon dwars door het midden. Dan is het aan ons om daar een vervolg aan te geven."

NOS Studio Sport verbaasd door Valente

Een dag later worden de uitspraken van Valente getoond in het programma Studio Sport Voetbal. Presentator Gert van ’t Hof lacht: "Ik dacht even dat hij het met een knipoog zei, maar hij meende het echt: dat hij verrast was door zo’n strakke bal in de voeten. Eigenlijk een bizarre uitspraak."

Stentler is het daarmee eens: "Nogal een bizarre uitspraak. Het zegt ook iets over Ahmedhodzic. Het is knap dat Trauner meteen weer zo stabiel is. Hij heeft zoveel rust aan de bal, zijn inzicht is geweldig. Het lijken simpele ballen, maar ze zijn zó belangrijk tussen de linies. Met één bal kun hij het spel versnellen. Het is heerlijk dat hij er zo snel weer staat. Dat is ongelooflijk belangrijk voor Van Persie."

➡️ Meer over Feyenoord

Lees ook:
NAC Breda

Woerts: ‘Feyenoord, Ajax en FC Twente willen zich bij rechtszaak NAC voegen’

  • di 21 april, 09:53
  • 21 apr. 09:53
  • 19
Ivan Perisic baalt tijdens PSV-Union

Drama voor Perisic: sterkhouder van PSV ontbreekt tegen Ajax

  • vr 24 april, 08:11
  • 24 apr. 08:11
  • 8
Dennis te Kloese

Officieel: Te Kloese vertrekt per 1 juli bij Feyenoord

  • do 23 april, 13:55
  • 23 apr. 13:55
  • 8
Feyenoord - Groningen

Feyenoord
3 - 1
FC Groningen
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Luciano Valente

Luciano Valente
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 22 jaar (4 okt. 2003)
Positie: M (L), VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
29
2
2024/2025
Groningen
32
2
2023/2024
Groningen
34
7
2022/2023
Groningen
20
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
31
49
77
2
Feyenoord
31
23
58
3
NEC
31
24
55
4
Ajax
31
22
54
5
Twente
31
19
54

