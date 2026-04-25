Inconsistente informatie: Eenhoorn tóch nog in beeld bij Feyenoord

25 april 2026, 23:05   Bijgewerkt: 23:19
Robert Eenhoorn
1 reactie
Mingus Niesten | Content Creator
Redacteur en Content Creator bij FCUpdate sinds 2024 met focus op Premier League-nieuws en voetbaldata. Schrijft artikelen en maakt videocontent, zoals interviews.

Dennis te Kloese vertrekt deze zomer bij Feyenoord, en dus moet de club op zoek naar een opvolger. Meerdere namen zijn de revue gepasseerd, maar Robert Eenhoorn blijft een belangrijke kandidaat.

Enkele geleden werd er in het Algemeen Dagblad gesteld dat Eenhoorn niet in beeld was bij Feyenoord, maar dat blijkt niet waar te zijn. De bestuurder wordt momenteel wel degelijk overwogen; zelf staat Eenhoorn ook zeker open voor deze 'transfer'.

Eenhoorn heeft een goede staat van dienst door zijn werk bij AZ in het verleden en wordt dan ook overwogen voor de vacature bij Feyenoord. De raad van commissarissen is echter niet unaniem overtuigd van de leidsman. Twee leden zijn duidelijk voor, twee leden twijfelen nog enorm. Voor veel supporters is Eenhoorn de droomkandidaat.

Giovanni van Bronckhorst zou binnenkort kunnen terugkeren bij Feyenoord in een technische functie. Momenteel is hij assistent van Arne Slot, maar naar verluidt staat Van Bronckhorst open voor een vertrek. Er is echter nog geen poging gedaan vanuit de Kuipclub.

Kees van Wonderen hoopt op zijn beurt nog technisch manager te worden in Rotterdam, maar hij kwam er onlangs niet uit met Robin van Persie. De kans is groot dat dat in de komende tijd ook niet alsnog gebeurt, en dus is het onwaarschijnlijk dat Van Wonderen snel een verbintenis aangaat met Feyenoord.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Nu bekend is dat Eenhoorn openstaat, verwacht ik wel dat hij de voornaamste kandidaat wordt. Huiberts zal waarschijnlijk volgen. Zeer interessante ontwikkelingen.

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

21
853 Reacties
170 Dagen lid
2.138 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Nu bekend is dat Eenhoorn openstaat, verwacht ik wel dat hij de voornaamste kandidaat wordt. Huiberts zal waarschijnlijk volgen. Zeer interessante ontwikkelingen.

