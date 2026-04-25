Dennis te Kloese vertrekt deze zomer bij Feyenoord, en dus moet de club op zoek naar een opvolger. Meerdere namen zijn de revue gepasseerd, maar Robert Eenhoorn blijft een belangrijke kandidaat.

Enkele geleden werd er in het Algemeen Dagblad gesteld dat Eenhoorn niet in beeld was bij Feyenoord, maar dat blijkt niet waar te zijn. De bestuurder wordt momenteel wel degelijk overwogen; zelf staat Eenhoorn ook zeker open voor deze 'transfer'.

Artikel gaat verder onder video

Eenhoorn heeft een goede staat van dienst door zijn werk bij AZ in het verleden en wordt dan ook overwogen voor de vacature bij Feyenoord. De raad van commissarissen is echter niet unaniem overtuigd van de leidsman. Twee leden zijn duidelijk voor, twee leden twijfelen nog enorm. Voor veel supporters is Eenhoorn de droomkandidaat.

Giovanni van Bronckhorst zou binnenkort kunnen terugkeren bij Feyenoord in een technische functie. Momenteel is hij assistent van Arne Slot, maar naar verluidt staat Van Bronckhorst open voor een vertrek. Er is echter nog geen poging gedaan vanuit de Kuipclub.

Kees van Wonderen hoopt op zijn beurt nog technisch manager te worden in Rotterdam, maar hij kwam er onlangs niet uit met Robin van Persie. De kans is groot dat dat in de komende tijd ook niet alsnog gebeurt, en dus is het onwaarschijnlijk dat Van Wonderen snel een verbintenis aangaat met Feyenoord.