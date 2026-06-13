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Flinke problemen voor Stijn van Gassel: ‘We zitten iedere dag in de ellende’

13 juni 2026, 12:21
Flinke problemen voor Stijn van Gassel: ‘We zitten iedere dag in de ellende’
Foto: © Imago
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Stijn van Gassel eist een bedrag van bijna 35.000 euro van de vorige eigenaren van zijn nieuwe woning in Rotterdam. De doelman van Excelsior kocht het huis voor 625.000 euro van een stel uit Wassenaar, in de veronderstelling dat het pand volledig gerenoveerd was. Volgens de sluitpost vertoont het huis echter talloze gebreken.

De doelman trok een maand geleden in de woning, maar ervaart sindsdien veel stress door de bouwkundige staat. "We zitten iedere dag in de ellende. Afgelopen week stond de brandweer nog voor de deur. Iedere dag staan wij op, horen wij het stroompunt knetteren en het water gonzen. Daar word je niet gelukkig van. En dat is nog zacht uitgedrukt", zegt hij onder meer.

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Het grootste pijnpunt bevindt zich op de begane grond, waar de douchecabine ongeschikt zou zijn. Het stucwerk brokkelt af, er is sprake van schimmelvorming en water stroomt vanuit de badkamer naar omliggende ruimtes en de cv-installatie.

Daarnaast voldoet de rookgasafvoer niet aan de geldende richtlijnen en is een op maat gemaakte inbouwkast in de slaapkamer kapot, een schadepost van zo'n vierduizend euro. Omdat de verkopers weigeren de problemen op te lossen, eist de doelman nu een voorschot voor de herstelwerkzaamheden.

Rechter pleit voor onafhankelijk onderzoek naar gebreken

De eerste keeper van Excelsior gaat flink gebukt onder de situatie. "Ik sta iedere ochtend op, kom iedere avond thuis en kijk elke keer of er niet nog iets is", zegt de sluitpost. De verkopers boden weliswaar aan om de problemen te onderzoeken en deels te verhelpen, maar dat station is voor de speler gepasseerd. Volgens zijn advocaat eist de koper structurele oplossingen. "Van Gassel neemt geen genoegen met minder dan een volledig nieuwe badkamer en een nieuwe rookgasafvoer", aldus de raadsman.

De verkopende partij wijst de beschuldigingen van de hand en stelt dat de gebreken tijdens de bezichtiging al zichtbaar waren. Bovendien voerde de huidige sluitpost van NEC voorafgaand aan de koop geen bouwkundige keuring uit. De voorzieningenrechter noemde de hele situatie tijdens het kort geding 'een beetje zuur allemaal'. De magistraat twijfelt of een juridische procedure de juiste weg is voor dit conflict. "Mijn gevoel zegt dat er herstelkosten betaald moeten worden. Maar welk bedrag daaraan verbonden moet worden, vind ik lastig", aldus de rechter.

Om uit de impasse te komen, heeft de rechter voorgesteld om een onafhankelijke deskundige in te schakelen die de woning grondig gaat onderzoeken. De partijen hebben het advies gekregen om samen tot een financiële regeling te komen. Mocht er geen akkoord worden bereikt over de herstelkosten, dan doet de voorzieningenrechter later deze maand, op 29 juni, definitief uitspraak in de zaak.

Vind jij dat een koper van een woning altijd recht heeft op schadevergoeding bij onverwachte gebreken?

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Stijn van Gassel

Stijn van Gassel
Excelsior
Team: Excelsior
Leeftijd: 29 jaar (18 okt. 1996)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Excelsior
32
0
2024/2025
NEC
2
0
2023/2024
Excelsior
34
0
2022/2023
Excelsior
34
0

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