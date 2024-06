Van Gassel maakt transfer binnen de Eredivisie: 'Ik heb in deze stad gestudeerd, het is dicht bij Ysselsteyn'

NEC heeft de komst van officieel bevestigd. 27-jarige keeper komt transfervrij over van Excelsior en heeft in Nijmegen een contract getekend voor twee seizoenen, met de optie voor een extra seizoen.

Van Gassel is de opvolger van Jasper Cillessen, die naar Las Palmas is vertrokken. De interesse van de Nijmegenaren werd eerder deze week al gemeld door journalist Mounir Boualin van FCUpdate. “Na het vertrek van Cillessen zochten we naar een ervaren toevoeging voor het keeperstrio", zegt technisch directeur Carlos Aalbers op de clubsite. "Toen Van Gassel aangaf zijn contract bij Excelsior niet te willen verlengen, waren we direct geïnteresseerd. Met Robin Roefs hebben we al een talentvolle doelman in huis, die samen met Stijn de concurrentiestrijd aangaat voor een plek onder de lat in het nieuwe seizoen.”

Van Gassel is blij met zijn overstap naar de verliezend bekerfinalist van het afgelopen seizoen. "Nijmegen ligt niet ver van Ysselsteyn (zijn geboortestad, red.) en ik heb in deze stad gestudeerd, dus heb ik altijd al wat extra’s gehad met de club NEC. In de gesprekken met spelers en directie kwam duidelijk naar voren dat de ambities groot zijn om de lijn van afgelopen seizoen door te zetten. Met mijn ervaring in het betaald voetbal hoop ik daar mijn steentje aan bij te dragen.”

Van Gassel was de afgelopen drie seizoenen eerste keeper en aanvoerder bij Excelsior. Daarvoor kwam hij zeven jaar uit voor Helmond Sport. Hij speelde al 273 wedstrijden in het betaald voetbal en had daarin 51 clean sheets.

