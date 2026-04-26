Kasper Dolberg plots in verband gebracht met Feyenoord

26 april 2026, 22:35
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Pierre van Hooijdonk raadt Feyenoord aan om Kasper Dolberg naar De Kuip te halen als Ayase Ueda na dit seizoen vertrekt. De voormalig aanvaller ziet in Dolberg een uitstekende vervanger, al ligt een transfer gevoelig omdat de Deen nu voor Ajax speelt.

Van Hooijdonk ziet Ueda wel vertrekken. “Dat zou best kunnen. Ik denk dat je als Feyenoord op het juiste moment spelers moet verkopen”, zegt de oud-spits van de Rotterdammers zondagavond bij Studio Voetbal.

Presentator Sjoerd van Ramshorst vraagt Van Hooijdonk daarna om een vervanger aan te wijzen. “Die weet ik wel. Dolberg.” Na de suggestie van Van Hooijdonk is de verbazing hoorbaar in de studio. Maar Van Hooijdonk vindt het een logisch plan.

“Ik vind Dolberg een heel goede spits. Hij komt bij Ajax niet meer aan de bak, ook niet toen Ajax zaterdag met 0-2 voor stond tegen NAC en alleen maar aan het verdedigen was. Dan is het toch wel prettig als je snelheid in de punt hebt.”

“Ik lees dat Jordi Cruijff zou hebben gezegd dat Dolberg weg mag. Als je de handelingen van de coach ziet, lijkt het daar ook op”, merkt Van Hooijdonk op. “Als je hem in deze wedstrijd ook niet opstelt, wanneer ga je hem dan wel gebruiken? Het is ook al eens gebeurd dat Konadu eerder inviel.”

“Dolberg stond ooit met een heel goede Tadic, Ziyech en Van de Beek in het elftal. Toen was het een geweldenaar”, weet Pi-Air nog. “Ik geloof niet dat dat weg is. Het is een spits die best wel voldeed aan de Ajax-principes. Hij is technisch erg vaardig en vernuftig in het afwerken. Hij is voor tien miljoen euro gehaald, dat zullen ze er niet voor terugkrijgen.”

Ricky van Wolfswinkel en Ron Jans reageren

Aan de talkshowtafel zit ook een andere spits, Ricky van Wolfswinkel. De aanvaller van FC Twente wordt ook gevraagd naar het voorstel van Van Hooijdonk. “Het moet dan wel een goed voetballend Feyenoord zijn. Hij moet met goede voetballers om zich heen spelen. Ik weet niet of dat nu in deze fase bij Feyenoord zo is.”

Ron Jans vraagt zich af of Ajax er verstandig aan doet om Dolberg te laten gaan. “Ik hoor geluiden dat Weghorst weggaat bij Ajax. Er komt misschien een nieuwe trainer. Ik vind Dolberg echt goed.” De 28-jarige Dolberg heeft een contract tot medio 2029 bij Ajax en vertegenwoordigt volgens FootballTransfers een transferwaarde van 12,9 miljoen euro.

0 1 reactie
1 reactie
K. Daffie
Het is toch geen tijd voor een 1 april grap.

Kasper Dolberg

Kasper Dolberg
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 28 jaar (6 okt. 1997)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
19
3
2025/2026
Anderlecht
3
1
2024/2025
Anderlecht
31
18
2023/2024
Anderlecht
39
15

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
31
49
77
2
Feyenoord
31
23
58
3
NEC
31
24
55
4
Ajax
31
22
54
5
Twente
31
19
54

Complete Stand

