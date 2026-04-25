Ajax-fans reageren enorm zuur op historisch debuut Ilai Grootfaam (16)

Het Feyenoord-debuut van Ilai Grootfaam is niet onopgemerkt gebleven in Amsterdam, zo blijkt uit talloze reacties op X. Het jeugdexponent maakte in 2025 de pikante overstap van Ajax naar Feyenoord, en dat wordt de pas zestienjarige speler niet in dank afgenomen.

Feyenoord kende een zorgeloze zaterdagmiddag tegen FC Groningen en keek al na 67 minuten tegen een 3-0-voorsprong aan. De Rotterdammers kwamen geen moment in de problemen en dus was er voor Robin van Persie reden om jeugdexponent Grootfaam zijn debuut te gunnen. Daarmee werd Grootfaam de jongste speler ooit in het shirt van Feyenoord, met een leeftijd van zestien jaar en 41 dagen. Na zijn invalbeurt incasseerde Feyenoord snel de 3-1.

Artikel gaat verder onder video

Opvallend is dat vooral Ajax-fans na de wedstrijd bezig zijn met het debuut van de pas net zestienjarige voetballer. Aanleiding hiervoor is zijn pikante overstap van Ajax Onder 15 naar Feyenoord Onder 15 van afgelopen zomer. Een greep uit de reacties op X: