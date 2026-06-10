NEC strikt broer van eerste elftal speler voor beloftenelftal

NEC heeft Edwin Linssen aangesteld als de nieuwe trainer van de Onder 21. De oefenmeester maakt de overstap van Willem II en is de oudere broer van , de spits die momenteel deel uitmaakt van de hoofdmacht van de Nijmegenaren. Met de komst van Linssen is de technische staf van de voetbalacademie voor het komende seizoen volledig ingevuld.

Linssen was het afgelopen seizoen werkzaam als trainer van de Onder 19 bij Willem II, waar hij ook de rol van coördinator van het zogeheten Profplan vervulde. Bij NEC komt de trainer zijn jongere broer tegen, die onlangs zijn aflopende verbintenis met twee seizoenen verlengde. De aanvaller was de afgelopen maanden van grote waarde voor de ploeg van trainer Dick Schreuder en was goed voor veertien treffers in alle competities.

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Naast de aanstelling van de nieuwe coach voor de Onder 21, vinden er meer verschuivingen plaats binnen de jeugdopleiding van NEC. Thomas Maibaum krijgt de Onder 14 onder zijn hoede, verder keert Thomas Botden na een afwezigheid van twee seizoenen terug in Nijmegen om het stokje over te nemen bij de Onder 10. De academie staat organisatorisch en beleidsmatig onder leiding van hoofd jeugdopleiding Colin Williamson en hoofd voetbalontwikkeling Marcel Lucassen.

Williamson toont zich tevreden over de recente prestaties van de Nijmeegse talenten. "De Onder 19 kan terugkijken op een uitstekend seizoen, waarin tot tweemaal toe een plek in de top vijf is behaald", zo laat de beleidsbepaler optekenen via de officiële clubkanalen. Het oudste jeugdteam kwam het afgelopen jaar uit in Divisie 1, het hoogste landelijke niveau. Ook over de andere lichtingen is de bestuurder positief: "Ook de Onder 17 kende een sterk jaar en promoveerde van Divisie 3 naar Divisie 1. Met deze teams op het hoogste niveau zetten we opnieuw een belangrijke stap richting onze ambitie. Komend seizoen willen we die ontwikkeling voortzetten en met de Onder 21 een passend vervolg geven", aldus Williamson.