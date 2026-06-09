Oranje Leeuwinnen winnen van Polen, maar grijpen naast direct WK-ticket

De Oranje Leeuwinnen hebben dinsdagavond gedaan wat ze moesten doen in de WK-kwalificatie. De ploeg van bondscoach Arjan Veurink won in Almelo met 3-1 van Polen, maar zag tegelijkertijd dat concurrent Frankrijk met 1-0 afrekende met Ierland. Daardoor grijpt Nederland naast rechtstreekse kwalificatie voor het WK van 2027 in Brazilië en wacht een route via de play-offs.

Nederland begon sterk aan de wedstrijd en zette Polen direct onder druk. Al binnen vijf minuten kregen Romée Leuchter en Lineth Beerensteyn kansen op de openingstreffer, maar beide aanvalsters slaagden er niet in de score te openen.

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Halverwege de eerste helft viel de verdiende voorsprong alsnog. Esmee Brugts verzorgde een uitstekende voorzet vanaf de linkerflank, waarna Wieke Kaptein knap raak kopte: 1-0. Op dat moment stond het bij Frankrijk - Ierland nog 0-0, waardoor Oranje virtueel zelfs bovenaan de groep stond.

Lang kon Nederland daar echter niet van genieten. Vlak voor rust bracht Melvine Malard Frankrijk in Grenoble op voorsprong met een fraaie omhaal, waardoor de Fransen de virtuele koppositie weer overnamen.

Na rust leek Polen kortstondig terug in de wedstrijd te komen toen de bal uit een vrije trap in het Nederlandse doel belandde. De treffer werd echter afgekeurd wegens hinderlijk buitenspel, waardoor de voorsprong van Oranje intact bleef.

Even later stelde Nederland orde op zaken. Romée Leuchter verdubbelde na iets meer dan een uur spelen de marge met een fraaie volley uit een voorzet van invaller Kerstin Casparij. De aanvalster bekroonde daarmee een sterke wedstrijd alsnog met een doelpunt.

Terwijl Nederland bleef hopen op een Ierse gelijkmaker tegen Frankrijk, kwam er in Grenoble nog een sprankje hoop toen de Franse verdediger Samoura met rood van het veld werd gestuurd. Ierland slaagde er echter niet in daarvan te profiteren.

In Almelo liep Oranje in de slotfase verder uit. Invaller Liz Rijsbergen maakte vijf minuten na haar entree de 3-0 en leek de avond nog extra glans te geven. Polen kreeg vervolgens nog een strafschop, die door Ewelina Kamczyk werd benut voor de 3-1 eindstand.

Door de overwinning sluit Nederland de groepsfase alsnog positief af, maar het gewenste scenario bleef uit. Frankrijk hield stand tegen Ierland en verzekerde zich daarmee van rechtstreekse plaatsing voor het WK van 2027. Voor de Oranje Leeuwinnen rest daardoor een langer en moeizamer traject via de play-offs.