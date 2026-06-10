Michel Platini onderneemt gerechtelijke stappen tegen de FIFA én voorzitter Gianni Infantino, zo meldt de BBC. De voormalig Franse topvoetballer wil onder meer financieel financieel gecompenseerd worden voor het feit dat hij in 2016 niet werd verkozen tot opvolger van Infantino's voorganger bij de wereldvoetbalbond, Sepp Blatter.

De 70-jarige Platini, die als speler drie keer de Ballon d'Or won en met Frankrijk het EK van 1984 op zijn naam schreef, fungeerde tussen 2008 en 2015 als voorzitter van de UEFA. Blatter zwaaide in die periode de scepter bij de FIFA, als baas van de Europese voetbalbond leek Platini lange tijd voorbestemd om de Zwitser op te volgen.

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In 2015 werden Platini en Blatter echter beschuldigd van fraude en corruptie, naar aanleiding van een betaling van twee miljoen Zwitserse frank aan de Fransman in 2011, die door de Zwitser zou zijn goedgekeurd. Het leidde tot het aftreden van Blatter, en het ethisch comité van de FIFA legde Platini een schorsing van acht jaar op, die later door het CAS werd teruggebracht naar vier jaar. Daardoor kon de Franse oud-voetballer in 2016 geen gooi doen naar het voorzitterschap van de FIFA. Infantino, onder Platini actief als secretaris-generaal van de UEFA, ging uiteindelijk met de eervolle baan aan de haal.

De BBC meldt nu dat Platini in Frankrijk procedures aanspant tegen zowel de FIFA als Infantino en twee andere officials; Marco Villiger en Domenico Scala. De oud-voetballer meent dat hij onterecht beticht is van corruptie en dat hem daardoor het FIFA-voorzitterschap door de neus is geboord. In een civiele procedure tegen de FIFA hoopt Platini daarvoor financiële compensatie te krijgen.