Tijdens het grootste Wereldkampioenschap voetbal aller tijden worden tientallen wedstrijden afgewerkt terwijl heel Nederland op één oor ligt. Daarom komt FCUpdate gedurende het toernooi elke ochtend met de WK-wekdienst, waarmee je in één oogopslag ziet wat je in de voorgaande nacht gemist hebt. Dit is wat er gebeurde in de vroege uurtjes van vrijdag 13 juni.

WK nu ook begonnen in de VS

Na Mexico en Canada is het WK 2026 nu ook begonnen in het derde gastland, de Verenigde Staten. In het SoFi Stadium in Los Angeles betekende dat een derde openingsceremonie, voorafgaand aan het eerste duel van de VS tegen Paraguay. De Amerikaanse president Donald Trump schitterde door afwezigheid bij de ceremonie, waar onder meer zangeres Katy Perry optrad.

🏆🇺🇸Na Mexico en Canada is het WK 2026 nu ook begonnen in het derde gastland: de Verenigde Staten. En dat betekent nóg een openingsceremonie... #FIFAWorldCup #USAPAR pic.twitter.com/is51HBjhZ3 — FCUpdate.nl (@FCUpdate_nl) June 13, 2026

Concurrent van Pepi helpt Team USA aan overtuigende zege op Paraguay

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De Verenigde Staten zijn uitstekend begonnen aan het WK 2026. In Los Angeles was het gastland met 4-1 te sterk voor Paraguay, in een wedstrijd die werd geleid door de Nederlandse scheidsrechter Danny Makkelie. Team USA maakte het verschil al voor rust, met twee doelpunten groeide Folarin Balogun uit tot man van de wedstrijd. Lees hier het wedstrijdverslag.

WK-programma zaterdag (én zondag)

Op zaterdagavond begint het WK 2026 ook voor de groepsgenoten van de VS en Paraguay, als Qatar het in San Francisco opneemt tegen Zwitserland. Het duel begint om 21.00 uur Nederlandse tijd.

Programma zaterdag 13 juni

21.00 uur: Qatar - Zwitserland in San Francisco

Veel voetballiefhebbers in Nederland zullen er zaterdagavond vermoedelijk een latertje van gaan maken. Direct om middernacht is het namelijk de beurt aan Marokko, dat het in de eerste wedstrijd in Groep C opneemt tegen vijfvoudig wereldkampioen Brazilië. Wie dan nog puf heeft kan in één moeite door naar Haïti - Schotland (3.00 uur) en Australië - Turkije (6.00 uur).

Als die duels achter de rug zijn moet er toch écht even wat slaap worden ingehaald, want op zondagavond staan twee topaffiches op het programma. Om 19.00 uur is het moment daar voor het Curaçao van Dick Advocaat, dat debuteert op een mondiale eindronde en direct aan de bak moet tegen Duitsland. Om 22.00 uur wacht vervolgens de eerste poulewedstrijd van Oranje: Nederland - Japan.

Programma zondag 14 juni

00.00 uur: Brazilië - Marokko in New York

03.00 uur: Haïti - Schotland in Boston

06.00 uur: Australië - Turkije in Vancouver

19.00 uur: Duitsland - Curaçao in Houston

22.00 uur: Nederland - Japan in Dallas