Mediadeskundige Victor Vlam is voorlopig nog altijd niet welkom als gast aan de talkshowtafel van Vandaag Inside. Hoewel Johan Derksen de media-expert graag weer ziet verschijnen, steekt presentator Wilfred Genee daar een stokje voor. Volgens Vlam zelf is het dan ook de presentator die momenteel voor een harde blokkade zorgt.

Het is inmiddels alweer een flinke tijd geleden dat de podcaster daadwerkelijk in de studio van het SBS6-programma te zien was. In een uitzending van Radio 10 gaf Vlam aan dat hij zelf ook in het duister tast over een mogelijke terugkeer. "Vandaag Inside weet ik niet, De Oranjezondag wel", zo reageerde hij op de vraag waar de kijker hem kan verwachten. De mediadeskundige baseert zijn conclusies vooral op de uitzendingen zelf. "Wat ik er van meekrijg, dat is wat er gewoon op televisie te zien was. Volgens mij is het zo dat Johan mij nog wel graag wil, maar dat Wilfred dat niet wil. Dat daar op dit moment de blokkade ligt, om het maar zo te zeggen", aldus Vlam.

Hoewel de deuren bij Vandaag Inside gesloten blijven, is Vlam dit voorjaar wel een regelmatig terugkerende gast in De Oranjezondag van Hélène Hendriks. Daar zorgde hij onlangs nog voor de nodige ophef. Hij raakte in een felle discussie verwikkeld met oud-voetbaltrainer Robert Maaskant. De twee vlogen elkaar in de haren naar aanleiding van een interview met oud-politica Sigrid Kaag. Maaskant was totaal niet te spreken over de manier waarop de mediadeskundige zijn mening over dat onderwerp verkondigde. De discussie liep dusdanig hoog op dat presentatrice Hendriks moest ingrijpen.

Binnen de redactie van Vandaag Inside is het gedrag van Vlam al vaker onderwerp van gesprek geweest. Derksen liet eerder dit jaar al doorschemeren dat hij de media-expert graag uitnodigt omdat dit garant staat voor discussie aan tafel. Genee en René van der Gijp blijken daar echter fel op tegen te zijn. Genee houdt vast aan een selectief gastenbeleid, waarbij de onderlinge chemie aan tafel voor de presentator doorslaggevend is. Vlam zal zich voorlopig dus moeten richten op zijn andere media-optredens. Vanaf 1 juni schuift hij in ieder geval aan als vast gezicht bij De Oranjezomer vanaf Curaçao.