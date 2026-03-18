Hans Kraay junior is diep onder de indruk van , die afgelopen zaterdag tegen Sparta Rotterdam zijn basisdebuut maakte voor Ajax. De Japanse verdediger toonde aan waarom Arsenal ruim vier jaar geleden bijna twintig miljoen euro voor hem betaalde.

Tomiyasu (27) maakte in de zomer van 2021 voor een miljoenenbedrag de overstap van Bologna naar Arsenal. De verdediger, die op alle posities achterin uit de voeten kan maar bij The Gunners vooral als back gebruikt werd, zou in de jaren daarna tot 84 officiële optredens voor de Londense grootmacht komen. Daarin was hij tweemaal trefzeker en leverde hij zes keer de assist bij een treffer van een teamgenoot.

Artikel gaat verder onder video

Een zware knieblessure gooide echter roet in het eten. In de zomer van 2025, bijna een jaar na zijn laatste speelminuten, besloot Arsenal om het doorlopende contract van Tomiyasu 'in onderling overleg' te beëindigen. De verdediger kon zich zo in zijn vaderland focussen op volledig herstel en daarna op zoek gaan naar een nieuwe uitdaging. Ajax durfde de gok aan en legde Tomiyasu in december vorig jaar voor de rest van het seizoen vast. Onder Fred Grim kwam de Japanner de afgelopen weken tot vier invalbeurten, diens opvolger Óscar García beloonde hem zaterdag bij zijn debuut op de bank met zijn eerste basisplaats.

Ajax was tegen Sparta Rotterdam geen schim van de ploeg die een week eerder met 3-1 ten onder ging bij FC Groningen, en luisterde het debuut van García op met een klinkende 4-0 zege. In zijn column in Voetbal International steekt Kraay de loftrompet over de opbouw van achteruit bij Ajax. "Misschien schat ik García iets te hoog in, maar over hopen gesproken: ik hoop ook dat hij zijn ploeg heeft verteld dat Josip Sutalo nou niet bepaald uitblinkt in het opbouwen. Dus doe dat maar lekker via Youri Baas en Takehiro Tomiyasu, kolere, wat is die sterk!", aldus Kraay.

Tomiyasu toonde tegen Sparta bovendien aan over veel meer kwaliteiten te beschikken, aldus Kraay: "Hij heeft een prima eerste balcontact, kan koppen, en geeft ook nog eens heerlijke rugdekking", somt de oud-voetballer op. Ajax mag wat Kraay betreft dan ook de handen dichtknijpen: "Als deze Japanner niet al die blessures had gehad, had hij never nooit in een Ajax-shirt gespeeld. Ik snap nu dat die Engelse topclubs heel veel geld aan hem hebben gespendeerd."