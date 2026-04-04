Marijn Beuker had bijzonder hoge verwachtingen van , toen de Israëlische middenvelder afgelopen zomer neerstreek bij Ajax. Journalist Johan Inan onthult dit weekeinde een zeer gedurfde uitspraak die de Director of Football van Ajax in het verleden deed over Gloukh.

Ajax betaalde afgelopen zomer liefst 14,75 miljoen euro om Gloukh over te nemen van RB Salzburg. De Amsterdammers hadden bijzonder hoge verwachtingen van de 22-jarige aanvallende middenvelder, zo blijkt uit een reconstructie van Inan in het Algemeen Dagblad.

Artikel gaat verder onder video

Beuker pochte in juli intern bij Ajax namelijk met de naderende komst van Gloukh. “Hij gaat de Eredivisie slopen”, zou hij gezegd hebben tegen diverse collega’s bij de Amsterdamse club.

Gloukh heeft de hoge verwachtingen voorlopig nog niet waar kunnen maken. De international van Israël wist zich nog maar zelden te onttrekken aan de sportieve malaise bij Ajax en staat na 34 wedstrijden in alle competities op slechts 8 doelpunten en 6 assists.

Volgens Inan ‘was het idee van Ajax om Gloukh te laten schitteren en na een paar jaar met dikke winst te verkopen’. Dat lijkt gezien de huidige situatie een bijzonder ambitieuze doelstelling.