Marijn Beuker schept intern bij Ajax enorm op over Oscar Gloukh

4 april 2026, 17:33
Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul | Redacteur

Marijn Beuker had bijzonder hoge verwachtingen van Oscar Gloukh, toen de Israëlische middenvelder afgelopen zomer neerstreek bij Ajax. Journalist Johan Inan onthult dit weekeinde een zeer gedurfde uitspraak die de Director of Football van Ajax in het verleden deed over Gloukh.

Ajax betaalde afgelopen zomer liefst 14,75 miljoen euro om Gloukh over te nemen van RB Salzburg. De Amsterdammers hadden bijzonder hoge verwachtingen van de 22-jarige aanvallende middenvelder, zo blijkt uit een reconstructie van Inan in het Algemeen Dagblad.

Beuker pochte in juli intern bij Ajax namelijk met de naderende komst van Gloukh. “Hij gaat de Eredivisie slopen”, zou hij gezegd hebben tegen diverse collega’s bij de Amsterdamse club.

Gloukh heeft de hoge verwachtingen voorlopig nog niet waar kunnen maken. De international van Israël wist zich nog maar zelden te onttrekken aan de sportieve malaise bij Ajax en staat na 34 wedstrijden in alle competities op slechts 8 doelpunten en 6 assists.

Volgens Inan ‘was het idee van Ajax om Gloukh te laten schitteren en na een paar jaar met dikke winst te verkopen’. Dat lijkt gezien de huidige situatie een bijzonder ambitieuze doelstelling.

Denk jij dat Oscar Gloukh volgend jaar nog voor Ajax speelt?

Laden...
122 stemmen

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.411 Reacties
1.028 Dagen lid
16.873 Likes
dilima1966
Beuker is ook niet de juiste man bij ajax hij had er met kroes al samen uit gemoeten worden

Just Me
62 Reacties
19 Dagen lid
29 Likes
Just Me
Pingelaars moeten eruit bij Ajax , ook Godts , ze moeten werken aan het spelen zonder bal , dat is ook èèn van de problemen bij Ajax . En haal spelers die sterk en groot zijn en die op de plaats spelen waar ze voor opgeleid zijn vanaf de jeugd. Met googelaars kom je niet verder dan waar we nu staan .

Oscar Gloukh

Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 22 jaar (1 apr. 2004)
Positie: AM (C), A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
25
5
2025/2026
Salzburg
0
0
2024/2025
Salzburg
26
10
2023/2024
Salzburg
29
7

