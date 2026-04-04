Marciano Vink en Kees Kwakman zijn zaterdagavond voorafgaand aan FC Twente - Ajax kritisch op Kristian Hlynsson. De reden? De middenvelder van FC Twente betrad op sloffen het veld van de Johan Cruijff ArenA.
Hlynsson keert zaterdagavond met FC Twente terug in de Johan Cruijff ArenA. De 22-jarige IJslander stond van 2020 tot en met 2025 onder contract bij Ajax en is dus op bekend terrein.
De spelers van FC Twente inspecteerden het veld van de Johan Cruijff ArenA ongeveer één uur voor de aftrap. Daarbij viel het schoeisel van Hlynsson: de middenvelder droeg als enige sloffen in plaats van gympen.
Die keuze van Hlynsson wordt in de studio van ESPN gekraakt. “Houd op, man!”, roept Vink zich geërgerd. Presentatrice Aletha Leidelmeijer probeert het op te nemen voor Hlynsson, maar Vink ziet geen nuance: “Kom op, doe gewoon gympen aan! Wat is dit?”
Kwakman is het eens met Vink: “Sloffen doe je toch lekker thuis het bankie aan?”
Ik loop het liefst de hele dag op me sloffen😅. Op me crocs naar het voetbal toe.. waar maken we ons druk om.
Vinkie, als jij je hier al kwaad om kunt maken dan ben je verkeerd bezig. Ik dacht die Marciano lijkt zo relax . Goede analist altijd. Dacht trouwens dat Ajax nog zo kunnen winnen tegen FC Twente. Gelukkig had hij dat helemaal verkeerd. Wat een prachtig voetbal van Twente.
