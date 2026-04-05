Live voetbal

Ajax-spits Wout Weghorst weigert ESPN te woord te staan

5 april 2026, 20:10
Foto: © Imago
Photo of Redactie FCUpdate
Redactie FCUpdate | Redacteur

Ajax-spits Wout Weghorst weigerde na afloop van de wedstrijd tegen FC Twente (1-2 verlies) de media te woord te staan. Dat meldde ESPN-presentator Wouter Bouwman zaterdagavond in het programma De Eretribune.

ESPN hoopte Weghorst na de wedstrijd te kunnen spreken, maar dat ging niet door. De spits van Ajax stond hier niet voor open: "Hij komt niet voor onze camera", aldus Bouwman. Ook bij de collega's van de NOS gaf Weghorst geen interview. Het is echter onduidelijk of de NOS daadwerkelijk een gesprek met de boomlange spits heeft aangevraagd.

Artikel gaat verder onder video

Weghorst speelde een hoofdrol in Enschede. Hij scoorde een fraaie goal, maar na zeventig minuten had Ajax-coach Óscar García genoeg gezien. Hij haalde Weghorst bij een 1-1 tussenstand naar de kant ten faveure van Don-Angelo Konadu. Weghorst was daar overduidelijk niet van gediend: de Oranje-international keek verbaasd naar de zijkant en leek hè? te roepen.

Weghorst liep vervolgens met veel misbaar en een ontevreden gezicht naar de kant. Bij het verlaten van het veld gaf hij teammanager Jan Siemerink nog een hand, maar toen hij García tegenkwam, hield hij zijn armen demonstratief langs het lichaam. De Ajax-trainer sloeg vervolgens een arm om Weghorst heen, waarna de spits uiteindelijk toch zijn linkerarm om diens middel sloeg.

Genoeg reden voor ESPN om Weghorst na de wedstrijd voor de camera te willen halen, maar daar stak de spits zelf een stokje voor.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
  • Ticketshop
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Ajax - Twente

Ajax
1 - 2
FC Twente
Gespeeld op 4 apr. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Wout Weghorst

Wout Weghorst
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 33 jaar (7 aug. 1992)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
23
7
2024/2025
Ajax
24
10
2024/2025
Burnley
2
0
2023/2024
Hoffenheim
28
7

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48
6
AZ
29
4
45
7
Heerenveen
29
6
44

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws