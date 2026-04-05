Ajax-spits Wout Weghorst weigert ESPN te woord te staan

Ajax-spits weigerde na afloop van de wedstrijd tegen FC Twente (1-2 verlies) de media te woord te staan. Dat meldde ESPN-presentator Wouter Bouwman zaterdagavond in het programma De Eretribune.

ESPN hoopte Weghorst na de wedstrijd te kunnen spreken, maar dat ging niet door. De spits van Ajax stond hier niet voor open: "Hij komt niet voor onze camera", aldus Bouwman. Ook bij de collega's van de NOS gaf Weghorst geen interview. Het is echter onduidelijk of de NOS daadwerkelijk een gesprek met de boomlange spits heeft aangevraagd.

Weghorst speelde een hoofdrol in Enschede. Hij scoorde een fraaie goal, maar na zeventig minuten had Ajax-coach Óscar García genoeg gezien. Hij haalde Weghorst bij een 1-1 tussenstand naar de kant ten faveure van Don-Angelo Konadu. Weghorst was daar overduidelijk niet van gediend: de Oranje-international keek verbaasd naar de zijkant en leek hè? te roepen.

Weghorst liep vervolgens met veel misbaar en een ontevreden gezicht naar de kant. Bij het verlaten van het veld gaf hij teammanager Jan Siemerink nog een hand, maar toen hij García tegenkwam, hield hij zijn armen demonstratief langs het lichaam. De Ajax-trainer sloeg vervolgens een arm om Weghorst heen, waarna de spits uiteindelijk toch zijn linkerarm om diens middel sloeg.

Genoeg reden voor ESPN om Weghorst na de wedstrijd voor de camera te willen halen, maar daar stak de spits zelf een stokje voor.