Van Wolfswinkel was dicht bij transfer naar Feyenoord

30 maart 2026, 12:10
Ricky van Wolfswinkel viert een doelpunt bij FC Twente
Foto: © Imago
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Ricky van Wolfswinkel was in de zomer van 2019 dicht bij een transfer naar Feyenoord, zo laat hij weten op het YouTube-kanaal Bernard. Door een aneurysma in zijn hersenen ging de overstap naar zijn droomclub echter niet door.

In Shirt Shoppen krijgt Van Wolfswinkel de vraag wat zijn droomclub is in Nederland, waar hij niet lang over na hoeft te denken. “Ik ben wel met Feyenoord opgegroeid, ja”, geeft de spits van FC Twente toe. “Ik denk dat het ook wel een club is die bij me past, ook qua fans. Daar ga ik heel goed op. Sporting en Saint-Étienne hebben dat ook.”

In de zomer van 2019 werd Van Wolfswinkel, toen speler van FC Basel, gelinkt aan een overstap naar De Kuip, maar die kwam er uiteindelijk niet van. “Mijn transfer naar Feyenoord was nagenoeg in kannen en kruiken”, blikt de 37-jarige spits daarop terug. “Dat is in die fase wel jammer geweest. Maar dan kijk je verder en denk je: ik ben ook trots op wat er nu is uitgekomen, die vijf jaar bij FC Twente.”

Van Wolfswinkel geeft vervolgens aan dat de transfer naar Feyenoord afketste vanwege een aneurysma in zijn hersenen. “Ik moest nog één wedstrijd spelen in de Europa League tegen LASK Linz, dat was tegen Gernot Trauner overigens.” De spits liep in dat duel een hersenschudding op. “Toen ben ik naar het ziekenhuis gegaan en hebben ze een aneurysma gevonden, een soort ballonnetje bij je ader. Dat zorgde ervoor dat ik een lange tijd niet kon voetballen.” Nadat zijn transfer naar Feyenoord klapte, keerde Van Wolfswinkel in de zomer van 2021 alsnog terug in Nederland, toen FC Twente hem transfervrij oppikte.

1 reactie
peterdejong1983
Dit is wel heel oud nieuws. Dat was toen al bekend.

Ricky van Wolfswinkel

Ricky van Wolfswinkel
FC Twente
Team: Twente
Leeftijd: 37 jaar (27 jan. 1989)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Twente
25
8
2024/2025
Twente
28
7
2023/2024
Twente
32
16
2023
Twente
0
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
28
41
68
2
Feyenoord
28
21
53
3
NEC
28
22
50
4
Ajax
28
18
48
5
Twente
28
17
47

