Trommel of geen trommel? Discussie onder Feyenoord-fans

Er is onder de supporters van Feyenoord discussie ontstaan over het gebruik van trommels in De Kuip. Feyenoord is samen met NAC Breda een van de weinige clubs in Nederland waar geen trommel in het stadion te vinden is, maar een gedeelte van de achterban wil daar verandering in brengen.

Dat schrijft RTV Rijnmond zondagavond althans. Het gaat om een discussie die al langere tijd gaande is. Een deel van de supporters, met name de jongere fans, ziet het gebruik van een trommel als een manier om de sfeer te verhogen. Andere fans houden echter liever vast aan traditioneel gezang en willen beslist geen instrumenten zien in De Kuip.

Deze tegenstanders maakten onlangs tijdens de afsluitende training voorafgaand aan De Klassieker tegen Ajax hun standpunt duidelijk. Op een groot spandoek viel te lezen: 'Feyenoord trommelvrij'.

Toch wordt de roep om een trommel volgens RTV Rijnmond steeds groter. Dat komt vooral doordat een groep supporters het te stil vindt tijdens wedstrijden van Feyenoord. Volgens hen kan de sfeer verbeterd worden door een trommel te introduceren. Tijdens uitwedstrijden proberen deze fans dan ook een 'trommeleffect' te creëren door ritmisch op de wanden van de stadions te slaan.

Stelling: Een trommel hoort niet bij Feyenoord Laden... 78.7% Eens, niet doen 21.3% Oneens, tijd voor verandering 47 stemmen