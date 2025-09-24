Live voetbal

Horrorscenario komt uit voor Van de Beek: blessure nog erger dan gedacht

Donny van de Beek van Girona
Foto: © Ziggo Sport
Maurice Mazenier
24 september 2025, 09:48

Het horrorscenario lijkt te gaan uitkomen voor Donny van de Beek. De middenvelder liep in het duel met Athletic Bilbao een blessure op, en die lijkt erger dan aanvankelijk werd gedacht. Volgens De Telegraaf zou de oud-Ajacied een gescheurde achillespees hebben opgelopen, waar in eerste instantie de verwachting was dat het ging om een hamstringblessure.

Van de Beek verscheen dinsdag voor het eerst dit seizoen aan de aftrap met Girona, nadat hij eerder dit seizoen een keer was ingevallen. Zijn terugkeer in de basis is echter geëindigd in een enorme teleurstelling. De voormalig Ajacied moest zich namelijk na een halfuur spelen laten wisselen met een ogenschijnlijk ernstige blessure.

Bij het uitverdedigen ging Van de Beek de een-twee aan met Bryan Gil. Toen de Nederlander de bal weer terugkreeg, ging het helemaal mis. Na zijn aanname gaat hij schreeuwend naar het gras, terwijl hij naar zijn hamstring grijpt. Even later pakt hij ook zijn kuit beet. Het leek erop dat Van de Beek een van deze spieren afscheurde. De Nederlander hoefde overigens niet per brancard van het veld.

De vrees van de ernstige blessure lijkt werkelijkheid te zijn geworden en zelfs te zijn overtroffen. Hoewel Van de Beek nog onderzocht moet worden in het ziekenhuis, lijkt de middenvelder een gescheurde achillespees te hebben opgelopen. Voor een degelijke blessure staat een lang revalidatietraject, waarbij pas na zes maanden weer volop gesport mag worden.

Voor Van de Beek zou dit niet zijn eerste ernstige blessure in zijn loopbaan zijn. In het seizoen 2022/23 miste hij al eens 38 wedstrijden van Manchester United met een verrekking van de zijband van zijn knie. Afgelopen seizoen wist de Nederlander redelijk blessurevrij te blijven, maar moest hij de laatste weken van de competitie missen wegens een hielblessure. Deze hield hem ruim drie maanden aan de kant.

Mike
Mike
Arme kerel.. de Bijlow van Ajax (alhoewel deze op tijd verkocht is).

