Slot hekelt matchwinner Ekitike: 'Het was op elk vlak een domme actie'

Maurice Mazenier
24 september 2025, 09:13

Arne Slot heeft geen goed woord over voor matchwinner Hugo Ekitike. De Franse spits, die deze zomer overkwam van Eintracht Frankfurt, maakte dinsdagavond in de EFL Cup-wedstrijd tegen Southampton de winnende treffer en ontving vervolgens een tweede gele kaart voor het uittrekken van zijn shirt. Tot grote afschuw van Slot. Op social media is Ekitike inmiddels door het stof gegaan.

Liverpool had dinsdagavond in de EFL Cup de nodige moeite met Southampton, dat afgelopen seizoen degradeerde naar de Championship. Vlak voor rust kwamen The Reds via Alexander Isak, die halverwege werd gewisseld, op een 1-0 voorsprong. In de tweede helft verscheen Ekitike an de aftrap als vervanger van Isak. Na 76 minuten kwam Southampton via Shea Charles op gelijke hoogte, waarna Hugo Ekitike er op aangeven van Federico Chiesa 2-1 van maakte.

Uit blijdschap trok Ekitike zijn shirt uit en toonde hij het rugnummer en zijn naam aan de fans. De Franse spits was echter vergeten dat hij na 53 minuten al een gele kaart had ontvangen en kon derhalve inrukken met een tweede gele kaart, en dus rood.

Slot was na afloop niet te spreken over de actie van Ekitike. "Dit was onnodig en dom", stelt hij op de persconferentie. " Ik ben misschien wat ouderwets, maar ik heb vroeger ook doelpunten gemaakt. Als ik in de Champions League-finale een bal in de kruising schoot na het uitkappen van drie man, dan bestaat er een kans dat ik zo zou juichen. Als ik zo’n goal als Hugo had gemaakt, dan was ik naar Chiesa gegaan. Dan had ik hem bedankt en gezegd: deze heb ik volledig aan jou te danken. Want het was een geweldige assist."

Door de rode kaart is Ekitike geschorst voor komend weekend, als Liverpool een ontmoeting met Crystal Palace wacht in de Premier League. "Het was niet eens dom omdat het zijn tweede gele kaart was. Hij kreeg zijn eerste al voor commentaar op de leiding, dus dat is al onnodig. Het was op elk vlak een domme actie", is Slot kraakhelder

Ekitike door het stof

Inmiddels heeft Ekitike via social media zijn excuses aangeboden voor de 'domme actie'. "Ik was zo enthousiast dat ik het team had geholpen aan een nieuwe overwinning in mijn eerste League Cup-wedstrijd", schrijft de aanvaller op zijn Instagram. "De emoties namen het even over. Mijn excuses aan de hele Reds-familie. Dank aan de fans dat jullie mij altijd steunen en dank aan mijn ploeggenoten dat ze deze overwinning over de streep hebben getrokken!"

Oud-Feyenoorder hekelt Slot: 'Als persoon niet hoog zitten'

  Gisteren, 17:49
Florian Wirtz als speler van Liverpool

Miljoenenaankoop Wirtz goudeerlijk over Liverpool-start: 'Dat is geen geheim'

  Gisteren, 13:31
Virgil van Dijk

Van Dijk en Dumfries eindigen opvallend laag in Ballon d'Or-ranking

  ma 22 september, 18:41
descheids
weer met de hakken over de sloot tegen een tegenstander van een lager niveau. Slot weet het maar moeilijk te managen en heeft zijn spelers niet onder controle

@descheids weer met de hakken over de sloot dat ze dit toestan die onzin van jou. GGZ heeft nieuwe spuitjes besteld in Noorde Korea voor je

Die Etikite viert zijn doelpunt ook alsof hij de CL wint.

Kameraden, en maar haten. We hebben het hier over premier League Top voetbal. Liverpool staat wederom bovenaan. De pijn zit diep bij sommige omdat hij Feyenoord op de kaart zette en Ajax terugwierp.

Ze moeten in Engeland hetzelfde doen als in Nederland, als je Europees speelt ben je de eerste paar rondes vrij. Hebben die spelers ook iets meer rust

Arne Slot

Liverpool
