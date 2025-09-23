Miljoenenaankoop Wirtz goudeerlijk over Liverpool-start: 'Dat is geen geheim'

is niet geheel tevreden over zijn eerste maanden als speler van Liverpool. De Duitse miljoenenaanwinst van Arne Slot krijgt voor de camera's van het Duitse Sky advies van landgenoot en voormalig Liverpool-trainer Jürgen Klopp, die Wirtz op het hart drukt zichzelf vooral de tijd te gunnen om zich aan te passen aan de Premier League.

Liverpool telde afgelopen zomer maximaal 137 miljoen euro neer om de 22-jarige Wirtz over te nemen van Bayer Leverkusen. In het shirt van Die Werkself behoorde de aanvallende middenvelder de voorbije seizoenen tot de absolute uitblinkers. Zo was Wirtz in zijn laatste seizoen in 46 officiële wedstrijden rechtstreeks betrokken bij 31 doelpunten (zestien goals, vijftien assists). In Engeland moet de 33-voudig Duits international - cijfermatig althans - zijn draai nog zien te vinden. Hoewel Slot vrijwel altijd een basisplaats inruimt voor zijn Duitse aanwinst, staat Wirtz na zeven officiële wedstrijden voor Liverpool pas op één assist, gegeven in de na strafschoppen verloren wedstrijd om de Community Shield tegen Crystal Palace.

Artikel gaat verder onder video

Klopp drukt Wirtz in een videoboodschap op het hart dat hij cool moet blijven en zichzelf de tijd moet gunnen, ook omdat hij weet dat de aanvallende middenvelder die tijd zal krijgen bij Liverpool. "Ja, dat hoor ik vaak", reageert Wirtz. "Ik probeer het simpelweg elke keer net wat beter te doen dan de keer daarvoor. Maar soms heb je fases waarin het niet goed gaat, dat heb ik in mijn loopbaan heel vaak meegemaakt. Als ik er eenmaal doorheen ben - en dat is misschien wat hard gezegd, want zo slecht speel ik niet - dan is alles weer in orde." De interviewer stelt dat Wirtz 'van nature ongeduldig' is en vraagt de Duitser hoe hij daar zelf tegenaan kijkt. "Het is geen geheim dat ik nu meer had willen hebben, maar ik ben geduldig", houdt de speler zelf vol. "Zoals ik net al zei: ik weet dat ik goed kan voetballen. Vroeg of laat wordt het weer zoals vanouds, daar ben ik zeker van", aldus Wirtz.

Slot kondigde afgelopen weekend al aan dat hij na de 2-1 zege in de Merseyside Derby tegen Everton de bezem flink door zijn opstelling gaat halen voor het duel met Southampton in de EFL-Cup van vanavond (dinsdag). Hoewel Wirtz in de stadsderby genoegen moest nemen met een rol als invaller, lijkt de Duitser ook in het bekerduel geen basisplaats te krijgen. De Liverpool Echo verwacht dat Slot in het bekerduel onder meer kiest voor reservedoelman Giorgi Mamardashvili, de jonge Italiaanse verdediger Giovanni Leoni en wonderkind Rio Ngumoha. Behalve Wirtz lijken ook Ryan Gravenberch, Virgil van Dijk, Cody Gakpo en Mohamed Salah geen basisplek te hoeven verwachten. Jeremie Frimpong zou als enige Nederlander aan de aftrap verschijnen aan Liverpool-zijde.

Vermoedelijke opstelling Liverpool tegen Southampton: Mamardashvili; Frimpong, Leoni, Gomez, Robertson; Endo, Jones; Chiesa, Nyoni, Ngumoha; Isak