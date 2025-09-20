Ryan Gravenberch schittert wéér: bekijk hier extreem knap doelpunt in Merseyside-derby

heeft andermaal zijn visitekaartje afgegeven bij Liverpool. De in bloedvorm verkerende Nederlander zette zijn ploeg op zeer fraaie (en knappe) wijze op voorsprong in de Merseyside-derby tegen Everton, op aangeven van Mohamed Salah. Vervolgens gaf hij ook nog een assist.

Gravenberch is uitstekend begonnen aan het nieuwe seizoen en kreeg deze week al grote complimenten van de Engelse media. Tegen Everton maakt de middenvelder zich opnieuw onsterfelijk bij de supporters van The Reds.

De Nederlander opende namelijk de score op zeer knappe wijze. Salah legde een bal in de zijkant van het zestienmetergebied, waar Gravenberch opdook. De middenvelder liet de voorzet één keer stuiteren, om de bal vervolgens héél subtiel over doelman Jordan Pickford te wippen.

Niet veel later was Gravenberch opnieuw goud waard voor zijn ploeg. De middenvelder stak Hugo Ekitike weg, waarna de spits koelbloedig bleef in de afronding. Zodoende zitten Arne Slot en Liverpool op rozen in de openingsfase van de derby tegen Everton.

Bekijk hieronder de doelpunten: