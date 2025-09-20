Live voetbal 2

Ryan Gravenberch schittert wéér: bekijk hier extreem knap doelpunt in Merseyside-derby

0 reacties
Luuk van Grinsven
20 september 2025, 14:07

Ryan Gravenberch heeft andermaal zijn visitekaartje afgegeven bij Liverpool. De in bloedvorm verkerende Nederlander zette zijn ploeg op zeer fraaie (en knappe) wijze op voorsprong in de Merseyside-derby tegen Everton, op aangeven van Mohamed Salah. Vervolgens gaf hij ook nog een assist.

Gravenberch is uitstekend begonnen aan het nieuwe seizoen en kreeg deze week al grote complimenten van de Engelse media. Tegen Everton maakt de middenvelder zich opnieuw onsterfelijk bij de supporters van The Reds.

De Nederlander opende namelijk de score op zeer knappe wijze. Salah legde een bal in de zijkant van het zestienmetergebied, waar Gravenberch opdook. De middenvelder liet de voorzet één keer stuiteren, om de bal vervolgens héél subtiel over doelman Jordan Pickford te wippen.

Niet veel later was Gravenberch opnieuw goud waard voor zijn ploeg. De middenvelder stak Hugo Ekitike weg, waarna de spits koelbloedig bleef in de afronding. Zodoende zitten Arne Slot en Liverpool op rozen in de openingsfase van de derby tegen Everton.

Bekijk hieronder de doelpunten:  

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Spelers van Liverpool herdenken Diogo Jota

Engeland komt complimenten tekort voor 'Rolls-Royce'-Nederlander van Liverpool

  • Gisteren, 05:55
  • Gisteren, 05:55
Diego Simeone als trainer van Atlético Madrid tijdens het uitduel bij Liverpool in 2025

Liverpool-supporter slaat terug naar Simeone: 'Hij is een lafaard'

  • do 18 september, 17:46
  • 18 sep. 17:46
Virgil van Dijk

Van Dijk bezorgt Slot waanzinnig verjaardagscadeau, Simeone door het lint

  • wo 17 september, 23:02
  • 17 sep. 23:02
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Ryan Gravenberch

Ryan Gravenberch
Liverpool
Team: Liverpool
Leeftijd: 23 jaar (16 mei 2002)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Liverpool
3
1
2024/2025
Liverpool
37
0
2023/2024
Bayern München
1
0
2023/2024
Liverpool
26
1

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
1
Liverpool
4
5
12
2
Arsenal
4
8
9
3
Tottenham
4
7
9
4
Bournemouth
4
1
9
5
Chelsea
4
6
8

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel