Engeland komt complimenten tekort voor 'Rolls-Royce'-Nederlander van Liverpool

Arne Slot flikte het woensdagavond weer met zijn Liverpool: winnen in de laatste minuten. Na de wedstrijd staat er één speler meer in de spotlight dan de trainer en matchwinner Virgil van Dijk, namelijk .

Gravenberch kende na zijn tijd bij Ajax wat lastige jaren, maar nadat Jürgen Klopp hem naar Liverpool haalde, heeft de middenvelder de stap naar de wereldtop gemaakt. Afgelopen seizoen, toen The Reds de Premier League-titel pakten, was Gravenberch een onmisbare schakel.

En ook tegen Atlético Madrid was de middenvelder weer ijzersterk. Gravenberch gaf een assist aan Mohamed Salah bij de 2-0, maar was ook negentig minuten lang heersend op het middenveld. En dat hebben ze in Engeland ook gezien. The Mirror: "Hij stal de show in de eerste helft. Nadat hij vorig seizoen iedereen verraste, is hij nu uitgegroeid tot een onmisbare pion in het system van Slot." Net als The Mirror geeft ook The Daily Express een acht voor het optreden van Gravenberch. "Hij lijkt de draad van vorig seizoen weer op te pakken en dat is cruciaal voor alles wat Slot en Liverpool willen bereiken. Zowel met als zonder bal blinkt hij uit."

De BBC vond Gravenberch zelfs de sterspeler van Liverpool tegen Atlético. "Een magistrale wedstrijd van de tovenaar op het middenveld. Vorig jaar was hij al een sleutelfiguur, maar dit jaar lijkt hij nog een stapje beter. De spotlight staat misschien op andere spelers, maar niemand mag zijn prestaties onderschatten. Hij speelde als een Rolls Royce." Liverpool Echo roemt de Oranje-speler eveneens voor zijn sterke optreden en zag dat hij ook offensief enorm belangrijk was in de eerste paar minuten. “Hij won de vrije trap voor de openingstreffer en speelde Salah op een geweldige manier vrij voor de tweede treffer.”

Ook fanmedium This is Anfield is lovend over Gravenberch. "Hij was zonder twijfel de beste speler van Liverpool. Bij Atlético hadden ze geen enkel idee hoe ze hem moesten aanpakken, hoe ze met zijn loopacties moesten omgaan. Hij stond aan de basis van beide Liverpool-goals. Voorafgaand aan de treffer van Andrew Robertson won hij de vrije trap en niet veel later danste hij langs een handvol Atlético-spelers om de bal aan de scorende Mohamed Salah te geven."