Van Dijk bezorgt Slot waanzinnig verjaardagscadeau, Simeone door het lint

Een bizarre ontknoping in de Champions League-wedstrijd tussen Liverpool en Atlético Madrid. In de 92ste minuut van de wedstrijd bepaalde de eindstand op 3-2 met een kopbal. De ploeg van de jarige Arne Slot (47) begon zo met een zege aan de competitiefase van het miljardenbal.

Liverpool trok dit seizoen alle wedstrijden in de slotfase naar zich toe. Dat geluk - of is het kwaliteit? - kwam woensdagavond opnieuw goed van pas. In de blessuretijd kwam Van Dijk het hoogst bij een corner van Dominik Szoboszlai en zette hij de 3-2 op het scorebord. Hugo Etikite miste in de 96ste minuut nog wel een gigantische kans om er 4-2 van te maken, toen hij vrij voor het doel opdook na voorbereidend werk van Mohamed Salah. Aan de overzijde liet Alexander Sørloth een goede kopkans onbenut.

In de eerste helft leek er voor Liverpool geen vuiltje aan de lucht. Binnen zes minuten stond het al 2-0 door doelpunten van Andy Robertson (op aangeven van Salah) en Salah; de Egyptenaar werd de eerste speler ooit die in de eerste zes minuten van een Champions League-wedstrijd goed was voor een goal en een assist. Via twee doelpunten van Marcos Llorente - in de blessuretijd van de eerste helft en de 81ste minuut – maakte Atlético de achterstand ongedaan. Van Dijk werd vervolgens de matchwinner.

Na het doelpunt van Van Dijk waren er ongeregeldheden aan de zijlijn. Diego Simeone was woest en maakte stampij richting de arbitrage. Mogelijk was hij boos omdat er wat fysiek contact was tussen Van Dijk en Robin Le Normand, maar dat was licht en niet genoeg om het doelpunt af te keuren. Het leek er ook op dat Simeone werd beledigd door iemand uit het publiek. Uiteindelijk werd Simeone met een rode kaart weggestuurd.

Bij Liverpool hadden vier Nederlanders een basisplek: behalve Van Dijk speelden ook Jeremie Frimpong, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo. Het was de eerste keer sinds 2003 dat een niet-Nederlandse club met zoveel Nederlanders aantrad in de Champions League.

