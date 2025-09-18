Liverpool-supporter slaat terug naar Simeone: 'Hij is een lafaard'

De supporter van Liverpool die het woensdagavond tijdens het Champions League-duel tegen Atlético Madrid (3-2 winst) aan de stok kreeg met Diego Simeone heeft op social media gereageerd op de heethoofdige trainer. Simeone kreeg in de slotfase een rode kaart van arbiter Maurizio Mariani en haalde op de persconferentie uit naar de thuissupporters.

Atléti leek op Anfield op weg naar een felbevochten punt. Nadat Liverpool al binnen zes minuten een 2-0 voorsprong had genomen door treffers van Andy Robertson en Mohamed Salah knokten de Spanjaarden zich door twee goals van Marcos Llorente terug naar 2-2. In de blessuretijd van de tweede helft kopte Liverpool-aanvoerder Virgil van Dijk echter uit een hoekschop de winnende tegen de touwen. Daarna kreeg Simeone het dusdanig aan de stok met de Liverpool-fans achter zijn dug-out, dat Mariani de coach met rood wegzond.

Artikel gaat verder onder video

"Ze hebben het altijd over 'voor elkaar zorgen', maar ze beledigen je de hele wedstrijd en je kunt er niets tegen doen als trainer", foeterde Simeone na de wedstrijd. "Mijn reactie is niet goed te praten, maar weet je hoe het voelt om 90 minuten lang beledigd te worden, om je om te draaien als de tegenstander scoort en je wordt nog steeds beledigd? Dat is niet zo makkelijk. De scheidsrechter zei tegen mij dat hij mij begreep. Ik hoop dat Liverpool zich op dit aspect kan verbeteren en dat, als de persoon die dit deed geïdentificeerd wordt, er consequenties zullen volgen", zo wordt Simeone geciteerd door de Daily Mirror.

De fan met wie Simeone ruziede komt in een video op sociale media met een reactie op de trainer. "Er moet me iets van het hart over wat er gisteravond is gebeurd", zegt de man, Johnny Poulter. "Ik denk dat Simeone een beetje een lafaard is om wat hij tijdens de persconferentie zei. De Spaanse media vroegen wat er gezegd werd, of het racistisch was of dat het te maken had met de Falklands-oorlog (tussen Engeland en Argentinië in 1982, red.). Maar er is niets racistisch of over die oorlog geroepen, niet door mij noch door anderen. Ik krijg berichten van alle kanten van mensen die vragen wat ik gezegd heb. Ik heb helemaal niets gezegd, alleen mijn middelvinger opgestoken. 'F*ck off, wij hebben gewonnen', zoals dat gaat. Toen zij gelijk maakten kregen we ervan langs van zijn assistent. Hij werd een sh*thouse en nog wat andere zaken genoemd. Daarna kwam hij naar mij toe en spuugde hij naar mij."

Liverpool-fan die ruziede met Simeone kreeg eerder driejarig stadionverbod

Engelse media ontdekten na wat speurwerk overigens dat diezelfde Poulter al eerder betrokken was bij een incident op Anfield. In 2015, tijdens de afscheidswedstrijd van clubicoon Steven Gerrard, werd de toen twintigjarige Poulter verbaal agressief jegens een 61-jarige supporter en diens gehandicapte vrouw, nadat zij hem hadden gevraagd een groot spandoek te verplaatsen. Het kwam Poulter destijds op een stadionverbod van drie jaar te staan.