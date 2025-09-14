Van Dijk direct na Burnley - Liverpool naar de kant voor belangrijk telefoontje

heeft direct na de wedstrijd tussen Burnley en Liverpool zijn telefoon gepakt om te FaceTimen met het Onder 13-elftal. De talenten van de Engelse kampioen hebben namelijk de Virgil’s Legacy Trophy, georganiseerd door Van Dijk en Willem II, gewonnen. Daar wilde de verdediger zijn felicitaties voor overbrengen.

Dit weekend vond bij Willem II het toernooi om de Virgil’s Legacy Trophy plaats. Gedurende twee dagen streden zestien teams om een plek bij de laatste twee en daarmee een kans om de finale in het Koning Willem II Stadion te spelen. Uiteindelijk namen Liverpool O13 en Feyenoord O13 het tegen elkaar op in de finale, waar de Engelsen met 1-2 te sterk waren.

Op het moment van de finale moest Van Dijk zelf in actie komen met Liverpool. De ploeg van Arne Slot ging op bezoek bij Burnley en had daar grote moeite de ban te breken. Een rake strafschop van Mohamed Salah diep in blessuretijd zorgde ervoor dat de Engelse kampioen met de zege aan de haal ging.

Nadat het duel tussen Burnley en Liverpool afgelopen was, besloot Van Dijk om naar de kant te gaan en zijn telefoon te pakken. De aanvoerder van The Reds wilde de talenten via FaceTime namelijk persoonlijk feliciteren met de zege van het toernooi dat naar hem is vernoemd, zo deelt James Pearce van The Athletic op X.