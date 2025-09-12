'Chelsea wil Slot en Liverpool gevoelige tik uitdelen'

Chelsea probeert aan de haal te gaan met een belangrijk transfertarget van het Liverpool van Arne Slot. Volgens X-account @indykaila heeft de zaakwaarnemer van afgelopen woensdag een ontmoeting gehad met vertegenwoordigers van de Londense club. Guéhi beschikt bij zijn huidige club Crystal Palace over een contract dat komende zomer afloopt.

Liverpool ondernam afgelopen zomer een poging om Guéhi naar Anfield te halen, ook omdat Ibrahima Konaté bij de landskampioen eveneens zijn laatste contractjaar in is gegaan. Op 31 augustus was Guéhi nog trefzeker voor Palace in het met 0-3 gewonnen uitduel bij Aston Villa. De manier waarop hij zijn treffer vierde leek te wijzen op een aanstaand afscheid.

Artikel gaat verder onder video

Niets bleek echter minder waar. Liverpool slaagde er op 1 september, Deadline Day in de Premier League, namelijk wél in om Alexander Isak over te nemen van Newcastle United, maar greep naast de gedroomde komst van Guéhi. De 25-jarige verdediger zou nu óf in de winterstop nog geld in het laatje kunnen brengen bij Palace, óf komende zomer transfervrij een nieuwe club kunnen zoeken. Guéhi werd sinds het afketsen van zijn overstap naar Liverpool al gelinkt aan Real Madrid én FC Barcelona, maar nu zou Chelsea zich ook in de strijd hebben gemengd.

Volgens @indykaila, een X-account met bijna 700 duizend volgers, heeft de zaakwaarnemer van Guéhi afgelopen woensdag (10 september) een ontmoeting met Chelsea gehad in het London Grosvenor House, een hotel tegenover het Hyde Park in de hoofdstad. Het account schrijft dat Guéhi inmiddels van meerdere clubs een aanbod heeft ontvangen én dat hij zelf al zou weten waar zijn toekomst ligt.