Arne Slot pakt toch nog eerste prijs bij Liverpool

Arne Slot heeft zijn eerste prijs van het seizoen bij Liverpool binnen. De Nederlandse manager is door de Premier League uitgeroepen tot Trainer van de Maand in augustus. Het is de tweede keer dat hij wordt bekroond met de eretitel.

De uitverkiezing volgt na een vlekkeloze start van het seizoen. Liverpool won in augustus alle drie de competitiewedstrijden. Thuis werd Bournemouth met 4-2 verslagen, op bezoek bij Newcastle United pakte de ploeg een spectaculaire 2-3 zege en in eigen huis werd Arsenal met 1-0 opzijgezet. Daarmee sloot Liverpool de eerste maand van de competitie af met de maximale score en een plek bovenaan de ranglijst. Het is een mooie opsteker voor Liverpool, nadat de strijd om de Community Shield verloren ging tegen Crystal Palace.

Slot bleef in de verkiezing enkele gerenommeerde collega’s voor. Zo waren ook Chelsea-manager Enzo Maresca, Everton-coach David Moyes en Sunderland-trainer Régis Le Bris genomineerd. Het sterke collectieve optreden van Liverpool gaf uiteindelijk de doorslag. Slot werd in november 2024 ook al uitgeroepen tot Trainer van de Maand.

Liverpool is de enige ploeg die na drie wedstrijden nog geen fout heeft gemaakt in de Premier League. Chelsea is verder als enige ongeslagen, maar speelde wel al een keer gelijk en heeft daardoor zeven punten.