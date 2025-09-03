Pijnlijk: Liverpool-aankoop lijkt vertrouwen in Arne Slot compleet te verliezen

Arne Slot heeft besloten om niet op te nemen in zijn Champions League-selectie. Dat is een uiterst pijnlijk signaal naar de 27-jarige aanvaller, die begin dit seizoen nog erg belangrijk was voor Liverpool.

Het seizoen begon nog zo goed voor Chiesa. In de eerste competitiewedstrijd tegen Bournemouth maakte hij in de 88ste minuut van de wedstrijd de beslissende 3-2. Ook in de wedstrijden tegen Newcastle United (2-3 winst) en Arsenal (1-0 winst) maakte de Italiaan minuten.

Daarom is het ook opvallend dat Slot de beslissing heeft genomen om Chiesa niet op te nemen in zijn Champions League-selectie. Ondanks dat de aanvaller vorig seizoen geen fantastische indruk heeft achtergelaten, geldt hij momenteel als vaste invaller bij Liverpool.

Dat de zestienjarige Rio Ngumoha wel is opgenomen in de Champions League-selectie van Liverpool, maakt het allemaal nog wat pijnlijker voor Chiesa. Fraaie wedstrijden tegen Real Madrid, Atlético Madrid en Internazionale gaan aan hem voorbij.