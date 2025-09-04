'Real Madrid dreigt Slot en Liverpool opnieuw een loer te draaien'

Real Madrid zou het Liverpool van trainer Arne Slot komende winter opnieuw de voet dwars kunnen zetten op de transfermarkt. Na het transfervrij overnemen van zou De Koninklijke zich in januari kunnen melden voor , de verdediger van Crystal Palace voor wie The Reds eveneens interesse tonen.

Slot mocht afgelopen maandag, op Deadline Day in de Premier League, eindelijk maar toch zijn gewenste spits begroeten. Alexander Isak kwam na een ellenlange soap voor een recordbedrag over van Newcastle United. Engelse media meldden echter dat Liverpool op de slotdag van de transferwindow eigenlijk op twee aanwinsten mikte. Ook Guéhi (25) zou namelijk naar Anfield moeten komen. De 23-voudig Engels international bleef echter 'gewoon' bij FA Cup-winnaar Crystal Palace, waar zijn contract in de zomer van 2026 zal aflopen.

Datzelfde geldt bij Liverpool voor Ibrahima Konaté. Gesprekken over een contractverlenging van de Fransman liepen tot dusverre op niets uit, waardoor het 'Alexander-Arnold-scenario' zich komende zomer dreigt te herhalen en Liverpool opnieuw een basisspeler transfervrij kwijt zou raken. De achttienjarige Giovanni Leoni, voor zo'n 35 miljoen euro overgekomen van Parma, lijkt op korte termijn niet klaar om de positie van Konaté naast Virgil van Dijk over te nemen.

Liverpool zou nu in de zomer van 2026, als hij transfervrij is, alsnog willen toeslaan en Guéhi naar Anfield willen halen. Real zou die plannen echter kunnen dwarsbomen, zo schrijft de Daily Telegraph. "Voor Guéhi is de realiteit dat hij in juli volgend jaar kan kiezen tussen de beste clubs van de wereld. Dat zou Liverpool kunnen zijn, misschien zelfs in januari al. Maar ook elders, misschien zelfs Real Madrid, de wereldwijde nummer één als het gaat om free agents van het hoogste kaliber", aldus de kwaliteitskrant.