Heitinga maakt na horrorwedstrijd Ajax een opvallende trip: 'À la Steijn?'

Ajax-trainer John Heitinga
Dominic Mostert
31 augustus 2025, 18:52

John Heitinga is zondagmiddag gesignaleerd op Anfield rond de wedstrijd tussen Liverpool en Arsenal. De trainer van Ajax werkte vorig seizoen nog bij Liverpool onder Arne Slot.

Ajax beleefde een teleurstellend weekend: zaterdag kwamen de Amsterdammers niet voorbij FC Volendam (1-1). Heitinga besloot een dag later af te reizen naar Engeland om de kraker tussen Liverpool en Arsenal bij te wonen.

Een fan van Ajax zag Heitinga op Anfield en trekt de vergelijking met Maurice Steijn, die in het seizoen 2023/24 op moeilijke momenten soms ook Amsterdam 'ontvluchtte' voor korte tripjes.

Heitinga was vorig seizoen de assistent-trainer van Slot bij Liverpool. Zijn landgenoot is nog altijd de eindverantwoordelijke bij the Reds. Het duel tussen Liverpool en Arsenal begon zondag om 17.30 uur Nederlandse tijd.

Ome Barend
55 Reacties
1 Dag lid
65 Likes
Ome Barend
  • 1
    + 1
Hmm ik vind het spel nog erger als onder Steijn. Ook de aankopen van Kroes zijn twijfelachtig.. weet iemand of SEG hier ook aan verdiend heeft?

Pietjanhendrik
187 Reacties
40 Dagen lid
230 Likes
Pietjanhendrik
  • 1
    + 1
@Ome Barend: gezien de reputatie van SEG….

Vriendje Stokvis
1.235 Reacties
346 Dagen lid
7.989 Likes
Vriendje Stokvis
  • 0
    + 1
Dat zal best. Voorkennis he.

Pietjanhendrik
187 Reacties
40 Dagen lid
230 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Heeft een jaar de tijd gehad om van Slot te leren hoe het moet. Dit gaat niet meer helpen, hoor.

Arena
329 Reacties
20 Dagen lid
1.134 Likes
Arena
  • 3
    + 1
Zielig als je daar "Amsterdam ontvluchten" bij gaat verzinnen. Wat een onzin. Aan de andere kant: wat is er raar aan als je na een wedstrijd je zinnen wil verzetten en even afstand neemt? Helemaal niets. Dat dit op deze manier zo geplaatst wordt, dat het überhaupt geplaatst wordt is je reinste stemmingmakerij. Heitinga heeft vast nog wat bekenden in Engeland waar hij contact mee onderhoudt. Dat Steijn dat deed is overigens ook niks mis mee. Het zijn hun eigen zaken wat ze naast hun werk doen. Belachelijke post dit.

Pietjanhendrik
187 Reacties
40 Dagen lid
230 Likes
Pietjanhendrik
  • 0
    + 1
@Arena: het is de redactie van FC Update. Dan weet je genoeg.

Ome Barend
55 Reacties
1 Dag lid
65 Likes
Ome Barend
  • 1
    + 1
Hier is niks belachelijks aan.. als dit in het nieuws komt zal er ook wel een kern van waarheid inzitten. Iedereen mag zijn mening geven, dan moet je niet zo wauwelen als het je niet aanstaat.

Voetbalhoofdstad
476 Reacties
33 Dagen lid
1.563 Likes
Voetbalhoofdstad
  • 1
    + 1
Groot gelijk. Feijenoorders gingen ook massaal op vakantie na de vernedering tegen Fenerbahce in de speelronde waarbij de KNVB feijenoord tijd gaf om bij te komen van deze afstraffing.

Mike
447 Reacties
1.069 Dagen lid
4.798 Likes
Mike
  • 1
    + 1
Ik vind het juist verre van ontvluchten. Ideeën en inspiratie op doen bij andere teams. Lijkt me juist verstandig. Trainers en coaches die alleen hun eigen team bekijken blijven een beetje hangen in hetzelfde. En plan B en plan C en plan D kunnen soms zeker helpen.

