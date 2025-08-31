Heitinga maakt na horrorwedstrijd Ajax een opvallende trip: 'À la Steijn?'

John Heitinga is zondagmiddag gesignaleerd op Anfield rond de wedstrijd tussen Liverpool en Arsenal. De trainer van Ajax werkte vorig seizoen nog bij Liverpool onder Arne Slot.

Ajax beleefde een teleurstellend weekend: zaterdag kwamen de Amsterdammers niet voorbij FC Volendam (1-1). Heitinga besloot een dag later af te reizen naar Engeland om de kraker tussen Liverpool en Arsenal bij te wonen.

Een fan van Ajax zag Heitinga op Anfield en trekt de vergelijking met Maurice Steijn, die in het seizoen 2023/24 op moeilijke momenten soms ook Amsterdam 'ontvluchtte' voor korte tripjes.

Heitinga was vorig seizoen de assistent-trainer van Slot bij Liverpool. Zijn landgenoot is nog altijd de eindverantwoordelijke bij the Reds. Het duel tussen Liverpool en Arsenal begon zondag om 17.30 uur Nederlandse tijd.