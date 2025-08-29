James McConnell belde basisspeler van Ajax op voor zijn transfer: 'Hij zei...'

is officieel speler van Ajax en heeft voor het afronden van zijn tijdelijke transfer naar Amsterdam goed zijn huiswerk gedaan. De nieuwste middenvelder nam om een paar vragen beantwoord te krijgen contact op met de doelman van Ajax, Vitezslav Jaros.

Jaros en McConnell zijn bekenden van elkaar, want ze worden allebei gehuurd van Liverpool. Daaro, was het makkelijk voor McConnell om een beeld te krijgen van wat hem staat te wachten in de Johan Cruijff ArenA: "Ik heb meteen contact gehad met hem en het gesprek had niet positiever kunnen zijn. Maar ik had sowieso geen overtuiging nodig. Hij zei dat het team een goede groep is, die bestaat uit jongens die goed kunnen voetballen", vertelt hij tegenover AjaxTV.

Jaros gaf de Engelse middenvelder vast een inkijkje in wat er door de supporters van hem verwacht wordt: "Hij zei dat de supporters gek, maar geweldig zijn. Het zijn de beste die hij heeft gezien. Ze verwachten iedere wedstrijd honderd procent inzet. Ik moet alles geven op het veld, en dat kan ik wel."

De huurdeal tussen Ajax en Liverpool is de laatste dagen in stroomversnelling gekomen. Het was het begin van deze week toen de Amsterdamse club contact legde met McConnell: "John Heitinga belde mij en zei dat het team mij nodig had. Als een club als Ajax komt, dan kan je geen nee zeggen."