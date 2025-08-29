Ajax wekt enorme ergernis: 'Er worden onbegrijpelijke beslissingen genomen'

Valentijn Driessen ergert zich kapot aan het beleid van Ajax. De chef voetbal van De Telegraaf publiceerde vrijdagochtend al een zeer kritische column in de ochtendkrant en gaat later op de dag in de podcast Kick-Off dieper in op de materie. Zo is het aantrekken van de journalist een doorn in het oog.

In zijn column betitelde Driessen de beleidsbepalers van Ajax onder meer als 'visieloos'. Onder meer het feit dat de Amsterdammers in de zoektocht naar een 'type-Henderson' bij de twintigjarige McConnell uit zijn gekomen wekt grote verbazing bij de journalist, net als de aanstelling van John Heitinga als opvolger van Francesco Farioli en van Marcel Keizer als Heitinga's rechterhand. Ook het feit dat Steven Berghuis de voorkeur krijgt boven miljoenenaankoop Oscar Gloukh als creatieve middenvelder - waardoor de Israëliër op de linksbuitenpositie van Mika Godts belandde - gaat er bij Driessen totaal niet in.

Artikel gaat verder onder video

In de podcast gaat Driessen dieper in op de materie. Bijvoorbeeld op het aantrekken van McConnell, die vrijdagmiddag werd gepresenteerd. De middenvelder wordt voor een seizoen gehuurd van Liverpool, waar hij vorig jaar samenwerkte met Heitinga. "De grootste ergernis is dat Ajax de eigen talenten niet de kans geeft, op deze manier", stipt Driessen aan. "Je haalt van alles en nog wat binnen, terwijl je bezig bent met opleiden. Ze zeggen dat ze nu beter opleiden dan daarvoor. Dan kómt Jorthy Mokio, die kómt door, die zal best weleens een mindere wedstrijd spelen. Maar: ik ben bij Go Ahead Eagles - Ajax geweest, daar stond hij alleen 'op zes' in de basis. Nou, Go Ahead is echt niet zo'n slecht team", meent de journalist. Ajax speelde in De Adelaarshorst met 2-2 gelijk, Mokio werd halverwege gewisseld om plaats te maken voor Gloukh.

Een week later vond Mokio zich terug op de reservebank tegen Heralces Almelo, omdat Heitinga de voorkeur gaf aan Kian Fitz-Jim en Taylor als controleurs. Driessen vindt het maar niets: "De wedstrijd daarna wordt er met twee 'zessen' gespeeld. Die jongen verzuipt, dan wordt de boel omgegooid. Maar wie is het slachtoffer? Dat is weer de zeventienjarige Mokio en niet Taylor of een andere speler." De komst van McDonnell is in dat licht helemaal onbegrijpelijk, betoogt de journalist: "En dan moet er een andere speler komen. Edson Álvarez, daar ben ik geen voorstander van. Maar stel dat die was gekomen, dan kan ik me voorstellen dat Mokio beter zou worden met hem in de selectie", aldus Driessen."Een paar onbegrijpelijke beslissingen worden er genomen", concludeert de chef voetbal dan ook.