Ajax wekt enorme ergernis: 'Er worden onbegrijpelijke beslissingen genomen'

Valentijn Driessen ergert zich kapot aan het beleid van Ajax. De chef voetbal van De Telegraaf publiceerde vrijdagochtend al een zeer kritische column in de ochtendkrant en gaat later op de dag in de podcast Kick-Off dieper in op de materie. Zo is het aantrekken van James McConnell de journalist een doorn in het oog.
In zijn column betitelde Driessen de beleidsbepalers van Ajax onder meer als 'visieloos'. Onder meer het feit dat de Amsterdammers in de zoektocht naar een 'type-Henderson' bij de twintigjarige McConnell uit zijn gekomen wekt grote verbazing bij de journalist, net als de aanstelling van John Heitinga als opvolger van Francesco Farioli en van Marcel Keizer als Heitinga's rechterhand. Ook het feit dat Steven Berghuis de voorkeur krijgt boven miljoenenaankoop Oscar Gloukh als creatieve middenvelder - waardoor de Israëliër op de linksbuitenpositie van Mika Godts belandde - gaat er bij Driessen totaal niet in.
In de podcast gaat Driessen dieper in op de materie. Bijvoorbeeld op het aantrekken van McConnell, die vrijdagmiddag werd gepresenteerd. De middenvelder wordt voor een seizoen gehuurd van Liverpool, waar hij vorig jaar samenwerkte met Heitinga. "De grootste ergernis is dat Ajax de eigen talenten niet de kans geeft, op deze manier", stipt Driessen aan. "Je haalt van alles en nog wat binnen, terwijl je bezig bent met opleiden. Ze zeggen dat ze nu beter opleiden dan daarvoor. Dan kómt Jorthy Mokio, die kómt door, die zal best weleens een mindere wedstrijd spelen. Maar: ik ben bij Go Ahead Eagles - Ajax geweest, daar stond hij alleen 'op zes' in de basis. Nou, Go Ahead is echt niet zo'n slecht team", meent de journalist. Ajax speelde in De Adelaarshorst met 2-2 gelijk, Mokio werd halverwege gewisseld om plaats te maken voor Gloukh.
Een week later vond Mokio zich terug op de reservebank tegen Heralces Almelo, omdat Heitinga de voorkeur gaf aan Kian Fitz-Jim en Taylor als controleurs. Driessen vindt het maar niets: "De wedstrijd daarna wordt er met twee 'zessen' gespeeld. Die jongen verzuipt, dan wordt de boel omgegooid. Maar wie is het slachtoffer? Dat is weer de zeventienjarige Mokio en niet Taylor of een andere speler." De komst van McDonnell is in dat licht helemaal onbegrijpelijk, betoogt de journalist: "En dan moet er een andere speler komen. Edson Álvarez, daar ben ik geen voorstander van. Maar stel dat die was gekomen, dan kan ik me voorstellen dat Mokio beter zou worden met hem in de selectie", aldus Driessen."Een paar onbegrijpelijke beslissingen worden er genomen", concludeert de chef voetbal dan ook.
Lekker bij je eigen achterlandclubje kijken naar van Persie en zijn "contactuele eigenschappen" zou ik zeggen. Dat is pas waar het niet botert. Een stuk of 6 mensen maakten er al melding van. Het was topnieuws deze week bij meerdere sport- en nieuwswebsites. Oh en Driessen? Die heeft met het beleid van Ajax nul komma nul te maken. Dag Pietje.
@Arena Driessen is een journalist en deelt mee wat er gebeurd maar zou beter beleid voeren dan kroes. Jij slikt ook alles voor zoete koek wat een journalist schrijft over Feyenoord maar owwww als het over Ajax gaat… nee dan klopt het niet. Nee ik kijk niet alleen naar mijn eigen club. Net als jij. Daarom zit je ook steeds bij Feyenoord berichten te posten, arena-tje. Gek dat Zerrouki en Hartman samen 6 mensen zijn hahahaha
@Pietje: tot 6 tellen is moeilijkblijkbaar. Hartman, Zerrouki, Timber, Vink, Luijkx, Been, Perez, El Ahmadi, Mazenier, van Basten. Dat zijn er al 10 die de afgelopen paar weken kritiek hebben geuit op het functioneren en de speelwijze van van Persie. Als het er zoveel zijn zal er echt wel wat loos zijn wat niet in de haak is. Ze gaan echt niet onderling een verhaaltje afstemmen en dat naar buiten brengen.
@Arena Wat journalisten / analisten zeggen, telt toch niet volgens jou? Want die hebben niks met het beleid of van persie te maken … in jouw logica. Jij weet ook dat journalisten elkaar alleen maar napraten en verhaaltjes knippen en plakken om de website maar vol te krijgen. De zelfde journalisten en analisten hebben Kritiek op Heitinga en Ajax en kroes of vergeet je dat even? Vink Perez luijxk hebben nooit met van persie gespeeld of gewerkt. El Ahmadi 4,5 maand. Bij Ajax zal ook niet iedereen vrienden zijn, toch?
Ik heb hier al op gereageerd bij een ander artikel, maar bedenk dat er nog iets is naast de bekende zaken zoals: je moet veel meer dan 16 man hebben.. Concurrentie is goed... Je moet geen roofbouw plegen op spelers en zeker niet op jonkies.. Blessures liggen op de loer enz.. Driessen weet dit allemaal net als ieder ander, maar netwerken mist hij en ook vele jongens zoals Gullit enzo Als deze jongen het goed doet, zal Liverpool en wellicht andere clubs uit de PL zien dat Amsterdam/Ajax een goede bodem is om spelers aan uit te lenen. Dit is heel, heel veel waard. YW Valentijn
