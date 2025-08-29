Definitief: Ajax stalt Kaplan elders in de Eredivisie

maakt het seizoen definitief af bij NEC. De Turkse verdediger wordt door de koploper van de Eredivisie voor een seizoen gehuurd van Ajax. In de huurovereenkomst is geen optie tot koop opgenomen, zo meldt NEC.

Ajax betaalde drie jaar geleden een bedrag van 9,5 miljoen euro om Kaplan over te nemen van Trabzonspor. Mede door twee zware blessures kwam de Turk sindsdien niet verder dan 25 officiële wedstrijden in de hoofdmacht van de Amsterdammers. Ook dit seizoen hoefde Kaplan niet op veel speeltijd te rekenen, waardoor hij mocht uitzien naar een nieuwe werkgever. Huurdeals met FC Basel en NEC lonkten, waarbij de keuze uiteindelijk op NEC is gevallen.

Kaplan moet NEC-debuut nog even uitstellen

NEC maakt bekend dat Kaplan met rugnummer 4 zal gaan spelen en dat hij nog niet speelgerechtigd is voor het uitduel bij Fortuna Sittard van komende zondag (12.15 uur). Directeur spelerszaken Carlos Aalbers van NEC toont zich zeer in zijn nopjes met de komst van de Ajax-verdediger: "Ahmetcan is een veelzijdige verdediger die met zijn voetbalkwaliteiten past in onze speelwijze en van waarde kan zijn in de defensie dit seizoen. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij al de nodige ervaring en wedstrijden op het hoogste niveau gespeeld. We zijn blij hem bij NEC te verwelkomen", laat Aalbers optekenen.

Kroes: 'Ontwikkeling Kaplan helaas enigszins geremd'

Ook de technisch directeur van Ajax, Alex Kroes, komt met een eerste reactie op het tijdelijke vertrek van Kaplan. "Ahmetcan heeft bij ons laten zien over talent te beschikken. Helaas werd zijn ontwikkeling enigszins geremd door blessures, maar we hebben altijd zijn inzet en kwaliteiten gewaardeerd. Bij NEC krijgt hij nu de kans om zich verder te ontwikkelen en belangrijk te worden in het eerste elftal. Wij hebben er alle vertrouwen in dat hij daar stappen kan maken en wensen hem veel succes", aldus Kroes.