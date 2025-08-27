'NEC moet in slot van transferwindow vrezen voor vertrek sterkhouder'

NEC raakt in de laatste dagen van de transfermarkt mogelijk kwijt. ESPN weet te melden dat het Franse LOSC Lille een bod van zo'n drie miljoen euro heeft neergelegd voor de linksback de Nijmegenaren.

Verdonk maakte in 2022 transfervrij de overstap van Famalicão naar NEC. Na het vertrek van Souffian El Karouani naar FC Utrecht ontpopte de inmiddels 28-jarige back zich tot een vaste waarde in het elftal van de Gelderse club. Vorig seizoen verlengde de tienvoudig Indonesisch international zijn contract tot de zomer van 2028.

Toch kan het maar zo zijn dat Verdonk in de laatste week van de transferwindow Nijmegen nog achter zich gaat laten. LOSC Lille heeft zich namelijk in Nijmegen gemeld met een bod voor de linkspoot. Naar verluidt heeft de nummer vijf van het afgelopen seizoen in de Ligue 1 een bedrag van drie miljoen euro over voor Verdonk, zo bevestigen bronnen aan ESPN. Het bod is dinsdagavond ingediend.

Het is niet bekend welke vraagprijs NEC hanteert voor Verdonk, maar volgens de betaalzender is het wel 'aannemelijk' dat er bij de contractverlenging van vorig jaar afspraken zijn gemaakt over een transfersom. Zo zou Verdonk de club mogelijk verlaten bij 'een bepaald bedrag'. Dit omdat hij dus in de zomer van 2022 transfervrij overkwam van het Portugese Famalicão.

Verdonk speelde over twee periodes bij NEC vooralsnog liefst 164 wedstrijden, waarin hij goed was voor acht treffers en negenmaal een assist gaf.