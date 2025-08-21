Enorme inbraak bij NEC: dieven graven kuil en stelen voor 15.000 euro

NEC is het slachtoffer geworden van een inbraak. Afgelopen week is er door twee personen ingebroken in het Goffertstadion en is er voor minimaal 15.000 euro aan merchandise buitgemaakt. Het gaat om dure jubileumtenue's, die op 26 augustus uitgebracht zouden worden.

Het is een grote domper voor de medewerkers van NEC, maar ook voor de supporters van de club De tenues van dit jaar zijn vanwege het jubileumseizoen erg gewild. 26 augustus zou er een grote voorraad in de verkoop gaan, maar door de diefstal is er nu slechts een gelimiteerde oplage beschikbaar: "We begrijpen dat dit teleurstellend is voor onze supporters en doen ons uiterste best om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen", laat NEC weten in een persbericht.

Algemeen directeur Wilco van Schaik heeft tegenover dagblad De Gelderlander gereageerd op de inbraak in het Goffertstadion. Tegenover de regionale krant legt hij uit dat de twee inbrekers een kuil onder het buitenste hek van De Goffert hebben gegraven en daarna het stadion zijn binnengekomen. Toen kwamen ze op de plek waar de merchandise lag opgeslapen.

"We hebben de diefstal op beeld. Die jubileumtenues zijn een hoop geld waard en dat is vervelend, maar ik baal vooral voor de medewerkers die met heel veel passie aan deze shirts hebben gewerkt. Voor hen is dit echt een tik en heel erg zuur", besluit hij.

NEC heeft de veiligheidsmaatregelen aangescherpt en staat in nauw contact met de politie.