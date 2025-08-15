Live voetbal

Hansen hekelt haters in afscheidsboodschap en sneert keihard naar Vitesse

Foto: © Imago
Maurice Mazenier
15 augustus 2025, 09:31

Sontje Hansen heeft in een bericht op Instagram afscheid genomen van de supporters van NEC. Het voormalig jeugdproduct van Ajax kon het daarbij niet laten om nog even uit te halen naar zijn haters, terwijl de aanvaller ook nog sneert naar Vitesse.

Hansen rondde eerder deze week een transfer af naar het Engelse Middlesbrough. Naar verluidt betaalt de Championship-club een transfersom van zo'n 4,5 miljoen euro. Het Algemeen Dagblad stelde dat NEC met het vertrek van Hansen verlost is van een 'hoofdpijndossier'. Zo zou de 23-jarige rechtspoot in de voorbereiding een luie en lakse indruk hebben gemaakt en clashte hij tijdens het trainingskamp in Duitsland met trainer Dick Schreuder.

Via Instagram reageert Hansen op zijn vertrek bij NEC. "Beste NEC’ers. Waar zal ik beginnen… Twee seizoenen geleden kwam ik bij NEC en dacht eerlijk: waar ben ik nou beland haha. Maar al snel zag ik het: een warme stad, rustig, geliefd, en één grote familie. Ik heb écht genoten Nijmegen als stad, de fans, de supporters… jullie hebben mijn hart geraakt", begint de dankbare Hansen zijn relaas.

Vervolgens dankt Hansen zijn teamgenoten, de staf en iedereen achter de schermen, waarna hij lijkt in te gaan op de reconstructie die het AD afgelopen woensdag plaatste. "Geloof alsjeblieft niet alles wat je leest. We hebben samen twee mooie seizoenen gehad, vergeet dat nooit", aldus Hansen. "En voor de mensen die toch op mij haten… blijf maar haten, ik hou van jullie!"

Tot slot kon Hansen het niet laten om nog even een sneer uit te delen aan Vitesse. De Arnhemmers raakten vorige week definitief hun proflicentie kwijt nadat de Rechtbank Midden-Nederland besloot om het besluit van de licentiecommissie en de beroepscommissie van de KNVB te handhaven. "Sssssttttt… noooitt meeer naaarrr…", eindigt de aanvaller zijn bericht.

