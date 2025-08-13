Live voetbal

NEC sluit na recordtransfer Roefs opnieuw miljoenendeal met Engelse club

Foto: © Imago
Frank Hoekman
13 augustus 2025, 10:04   Bijgewerkt: 12:13

NEC lijkt na de recordtransfer van doelman Robin Roefs naar Sunderland opnieuw miljoenen vanuit Engeland te mogen bijschrijven. Volgens transferjournalist Mounir Boualin heeft de Nijmeegse Eredivisionist een mondeling akkoord bereikt met Middlesbrough over het vertrek van Sontje Hansen.

Roefs verpulverde eerder deze zomer het uitgaande transferrecord van NEC toen Sunderland een basisbedrag van maar liefst 10,5 miljoen euro overmaakte voor de keeper, die afgelopen zomer met Jong Oranje actief was op het Europees Kampioenschap. Daarmee werd het record van Magnus Mattson, die in de winterstop van het seizoen 2023/24 voor vijf miljoen euro naar FC Kopenhagen vertrok, meer dan verdubbeld.

Hansen laat de kassa in het Gofferstadion deze zomer opnieuw rinkelen, zo meldt Boualin dinsdagochtend. Middlesbrough zal volgens de transferjournalist van SoccerNews een bedrag van ongeveer 4,5 miljoen euro overmaken om de aanvaller in te lijven. De 23-jarige vleugelspeler lag bij NEC nog vast tot medio 2027 en werd ook in verband gebracht met clubs als Wrexham, RC Lens en FC Kopenhagen. Diezelfde Boualin meldde in mei van dit jaar dat Hansen in beeld was bij zijn eerste club Ajax, maar die interesse is voor zover bekend nooit concreet geworden.

NEC nam Hansen in de zomer van 2023 transfervrij over van Ajax, waar hij niet verder was gekomen dan twee wedstrijden in het eerste elftal. Inmiddels staat de teller op 72 officiële wedstrijden voor NEC, waarin Hansen goed was voor dertien goals en negen assists. Middlesbrough is komend seizoen opnieuw actief op het tweede Engelse profniveau, de Championship. Afgelopen seizoen eindigde de club op de tiende plaats. In de personen van voormalig Cambuur-speler Alex Bangura en ex-Heracles-aanvaller Delano Burgzorg treft Hansen twee landgenoten bij Boro.

VI bevestigt transfer Hansen maar noemt lagere transfersom

De berichtgeving van Boualin wordt later op de dinsdagaochtend bevestigd door Voetbal International. NEC-watcher Sander Janssen van het weekblad spreekt echter van een transfersom van 3,5 miljoen euro plus bonussen. Daarnaast zouden de Nijmegenaren tevens een doorverkooppercentage hebben bedongen, waardoor de club meeprofiteert bij een toekomstige transfer van Hansen.

Officieel: Hansen van NEC naar Middlesbrough

NEC maakt dinsdagmiddag precies om 12.00 uur bekend dat Hansen zijn loopbaan inderdaad voortzet bij Middlesbrough. "Sontje heeft de afgelopen twee seizoenen zijn eerste stappen gezet in de VriendenLoterij Eredivisie en is in die periode uitgegroeid tot een belangrijke speler in onze selectie", zegt directeur spelerszaken Carlos Aalbers in een reactie op het vertrek van Hansen. "Zijn overstap naar Middlesbrough past bij de ambities die hij zelf heeft uitgesproken en bij onze visie als club, namelijk jonge spelers de kans geven om te groeien in een stabiele en uitdagende omgeving, met het perspectief om een volgende stap te zetten in hun loopbaan", aldus Hansen.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.009 Reacties
1.051 Dagen lid
17.723 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

NEC heeft het goed voor elkaar, oogt sterk organisatorisch de laatste jaren. Roefs voor een top bedrag, voor Hansen ook wel het maximale gehad denk ik.

Voetbalhoofdstad
0 Reacties
15 Dagen lid
0 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

NEC is cooking! Nu wijs investeren

