Live voetbal 2

Robin Roefs steelt harten bij Sunderland: doelman stopt eerste penalty

Robin Roefs bij Sunderland
Foto: © Imago
1 reactie
Luuk van Grinsven
9 augustus 2025, 16:16

Robin Roefs heeft zijn visitekaartje afgegeven bij zijn tweede (officieuze) wedstrijd voor Sunderland. De van NEC overgekomen keeper pakte in het oefenduel met FC Augsburg een penalty en kan niet meer stuk bij de fans van de Engelse club.

Roefs verkaste deze transferperiode voor een bedrag van minimaal tien miljoen euro naar de Premier League-promovendus, waar hij een contract voor vijf seizoenen heeft getekend. Vorige week maakte de uit Heeswijk-Dinther afkomstige goalie zijn eerste (onofficiële) minuten bij Sunderland. Ook toen waren de reacties enthousiast.

Artikel gaat verder onder video

En die reacties zullen na zijn tweede optreden niet minder enthousiast worden. In de oefenwedstrijd tegen Bundesliga-club Augsburg keerde Roefs in de 35ste minuut een strafschop van Phillip Tietz. Hoewel de penalty niet best werd genomen, koos de Nederlander de goede hoek. De reacties op Roefs zijn zeer positief.

Robin Roefs is the best keeper on the planet already #SAFC

— David. (@DavidHSR7) August 9, 2025

➡️ Meer Roefs nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Voorbereiding Eredivisie 2025/2026

Voorbereiding Eredivisie 2025/26: Telstar sluit voorbereiding winnend af

  • ma 4 augustus, 14:49
  • 4 aug. 14:49
Johan Derksen

Derksen komt met opmerkelijk reddingsplan voor Vitesse

  • ma 4 augustus, 14:36
  • 4 aug. 14:36
Robin Roefs bij Sunderland

Engelse voetbalfans zeggen allemaal hetzelfde na debuut Robin Roefs

  • zo 3 augustus, 08:38
  • 3 aug. 08:38
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.009 Reacties
1.047 Dagen lid
17.723 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Kijken of die dit gewoon door kan zetten, dan heeft i nog een toernooitje volgende zomer.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.009 Reacties
1.047 Dagen lid
17.723 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Kijken of die dit gewoon door kan zetten, dan heeft i nog een toernooitje volgende zomer.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM

Net binnen

Meer nieuws

Robin Roefs

Robin Roefs
Team: Sunderland
Leeftijd: 22 jaar (17 jan. 2003)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
NEC
33
0
2023/2024
NEC
5
0
2022/2023
NEC
0
0
2021/2022
NEC
0
0

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
1
Bournemouth
0
0
0
2
Arsenal
0
0
0
3
Aston Villa
0
0
0
4
Brentford
0
0
0
5
Brighton
0
0
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel