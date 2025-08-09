Robin Roefs steelt harten bij Sunderland: doelman stopt eerste penalty

heeft zijn visitekaartje afgegeven bij zijn tweede (officieuze) wedstrijd voor Sunderland. De van NEC overgekomen keeper pakte in het oefenduel met FC Augsburg een penalty en kan niet meer stuk bij de fans van de Engelse club.

Roefs verkaste deze transferperiode voor een bedrag van minimaal tien miljoen euro naar de Premier League-promovendus, waar hij een contract voor vijf seizoenen heeft getekend. Vorige week maakte de uit Heeswijk-Dinther afkomstige goalie zijn eerste (onofficiële) minuten bij Sunderland. Ook toen waren de reacties enthousiast.

En die reacties zullen na zijn tweede optreden niet minder enthousiast worden. In de oefenwedstrijd tegen Bundesliga-club Augsburg keerde Roefs in de 35ste minuut een strafschop van Phillip Tietz. Hoewel de penalty niet best werd genomen, koos de Nederlander de goede hoek. De reacties op Roefs zijn zeer positief.