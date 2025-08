Engelse voetbalfans zeggen allemaal hetzelfde na debuut Robin Roefs

maakte zaterdagmiddag zijn officieuze debuut in het keeperstenue van Sunderland. De doelman, die NEC deze week inruilde voor een avontuur in Engeland, stond in het oefenduel tegen Real Betis (0-1 nederlaag) voor het eerst onder de lat en maakte een positieve indruk op de supporters.

Afgelopen week zette Roefs zijn handtekening onder een meerjarig contract bij het naar de Premier League gepromoveerde Sunderland. De 22-jarige goalie verkast voor een bedrag van maximaal 13,5 miljoen euro naar Engeland en is daardoor de duurste uitgaande transfer ooit voor NEC.

Totally agree. Roefs looked confident and in control. Midfield could really build into something amazing but we desperately need defenders. — Deano73🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@DeanShields13) August 2, 2025

Thoughts on today, we looked very solid. Reinildo was excellent, very impressed with Roefs, looks very calm. Xhaka excellent as you'd expect, always available. Thought Adingra struggled, Talbi would probs be better off the left. Midfield very solid but missed Enzos spark #SAFC — SCH (@shanehagan24) August 2, 2025

Thoughts on today…



🌟Sadiki stood out

💫Wingers are improving

©️Xhaka has a calming presence

🧤Roefs can catch crosses

🪄Watching Isco was a treat

💪Diarra is an athlete

✍️We need a CB and ST#SAFC

🔴⚪️🔴⚪️ — Pete (@__Mackem) August 2, 2025

• Roefs looked calm & assured

• Midfield looks v good

• Jones a glaring weak link - feel sorry for him

• Talbi very raw & flattering to deceive

• Adingra bright & positive but with little to show for it

• Mayenda looking a bit isolated & ineffective

• Obv need a CB#SAFC — Matty (@Matty6773) August 2, 2025

Impressed with Roefs and Reinildo on their unofficial debuts. Xhaka stole the show for me, but our midfield were relentless on the whole.



Mayenda far too isolated up top though, can probably count the amount of touches he got on two hands and crying out for better service… https://t.co/DG54Gdivx8 — A-ARON (@Itsaaronmorris) August 2, 2025

Roefs looks very decent. Very confident and assured for a player who was only bought a few days ago and Thrown into the starting 11. — Adam (@FulwelI) August 2, 2025