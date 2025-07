Roefs maakt prachtige stap naar Premier League: NEC schrijft recordbedrag bij

gaat een prachtige stap maken naar Sunderland, meldt David Ornstein van The Athletic. NEC kan daardoor direct een recordbedrag van 10,5 miljoen euro bijschrijven, terwijl het ook 3 miljoen aan bonussen kan ontvangen.

Roefs kende vorig seizoen een sterke jaargang bij NEC en kon daardoor rekenen op interesse van buitenlandse clubs. Zo incasseerde zijn club in de Eredivisie afgelopen twaalf maanden tien minder doelpunten dan verwacht. Vervolgens maakte Roefs zijn opwachting op het EK voor beloften van deze zomer. LOSC Lille leek lang in de markt voor hem, maar het is nu Sunderland dat met de keeper aan de haal gaat.

Artikel gaat verder onder video

Woensdag ondergaat Roefs een keuring bij de nieuwbakken Premier League-club en gaat vervolgens een contract voor vijf jaar tekenen. Bij Sunderland gaat Roefs de concurrentiestrijd aan met Anthony Patterson, de vaste keeper van The Black Cats de laatste jaren. Sunderland promoveerde deze zomer naar de Premier League, een niveau waar het sinds 2016/2017 niet meer op was uitgekomen.

Sunderland heeft momenteel al 115,9 miljoen euro uitgegeven aan nieuwe spelers, in de hoop dat het ook in het seizoen 2026/27 nog in de Premier League actief is. Nu de komst van Roefs rond is, zal de club zijn pijlen richten op Granit Xhaka, voormalig middenvelder van Arsenal. De huidige speler van Bayer Leverkusen gaat hoogstwaarschijnlijk de overstap maken naar Sunderland.

De duurste verkoop van NEC stond tot voor kort op naam van Magnus Mattson, die in de winter van 2023/24 de overstap maakte naar FC Kopenhagen. Daar was een bedrag van vijf miljoen euro mee gemoeid, Roefs verhuist dus voor meer dan het dubbele.