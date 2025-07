Kieft zet vraagtekens bij transfer Ajax: ‘Hebben er nog vier die hetzelfde kunnen’

Wim Kieft heeft weinig verwachtingen van de transfer van naar Chelsea. De oud-spits stelt namelijk dat er in Londen ‘nog vier’ spelers rondlopen met dezelfde kwaliteiten. Vanuit Ajax begrijpt Kieft wel waarom Hato verkocht gaat worden.

Hato staat op het punt om de stap van Ajax naar Chelsea te maken. De verdediger was al persoonlijk rond met de Londenaren over een contract tot medio 2033, terwijl Nicolò Schira dinsdagochtend melding maakte van een akkoord tussen de clubs over een transfersom van vijftig miljoen euro. “Ik vind het heel veel voor zo’n jongen van Ajax”, zegt Kieft daarover in de podcast KieftJansenEgmondGijp.

Artikel gaat verder onder video

Michel van Egmond haakt daarop in door te stellen dat het Chelsea ‘niet uitmaakt’, wat Kieft beaamt. “Ze hebben zo veel geld in dat Engeland”, voegt hij eraan toe. Of Hato daadwerkelijk dat bedrag waard gaat zijn voor Chelsea, betwijfelt de ex-prof. “Er lopen er daar nog vier die hetzelfde kunnen. Ze kopen gewoon hele grote selecties met al die wedstrijden tegenwoordig. Maar als je Ajax bent en je zit in die situatie, kun je het beter maar doen.”

Mocht Hato het niet redden op Stamford Bridge, is er volgens René van der Gijp ook geen man overboord. “Het is Chelsea”, haakt de voormalig buitenspeler erop in. “Het maakt die club ook niet uit. Doe je ‘m weg, verkoop je hem voor 35 miljoen aan Nottingham Forest. Dan heb je vijftien miljoen verlies geleden, dat maakt daar niet uit. Er worden bedragen neergelegd voor spelers waar ik nog nooit van gehoord heb.”