Janse over opvallende teamgenoot: ‘Een wonder als hij een keer op bed lag’

(19) is blij met de komst van Joeri Heerkens. De negentienjarige sluitpost zette maandag zijn handtekening onder een contract van vijf jaar bij Ajax. Voor Janse is de sluitpost niet onbekend; de twee maakten onlangs deel uit van de selectie van Oranje Onder 19, dat het EK won.

Heerkens komt over van Sparta Praag en is in eerste instantie gehaald als tweede keeper, achter de van Liverpool gehuurde Vítezslav Jaros. De verwachting is dat de goalie aankomend seizoen minuten gaat maken bij Jong Ajax.

Artikel gaat verder onder video

Janse denkt dat Ajax goede zaken heeft gedaan met de transfer van Heerkens. De centrale verdediger, die tot dusverre vijf wedstrijden speelde in de hoofdmacht, laat zijn licht schijnen op de deal. “Het is een jongen die hard werkt voor zijn droom en er alles aan doet”, begint Janse tegenover de officiële clubkanalen van de Amsterdammers.

Janse en Heerkens kennen elkaar goed, want in juni wonnen ze samen de Europese titel met Oranje Onder 19. “Ik lag bij het EK bij hem op de kamer. Als hij een keer op zijn bed lag, was het een wonder. Hij was constant bezig met zijn lichaam. Het is verder een rustige jongen die gewoon weet wat er van hem gevraagd wordt. Het is een goede gast”, aldus de verdediger.